Gribal enfeksiyona karşı aktar önerisi

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu söyledi.

Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan Sefa Özler Caddesi'nde aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, şifalı bitkilerin bir çok hastalığın devası olduğunu söyledi. Papatya çayının sinüzit, migren ağrılarına, melisa ve kantaron çaylarının ise depresyona iyi geldiğini belirten Bilir, biberiye, funda, kiraz sapı, kekik ve mate çayının ise zayıflamaya yardımcı olduğunu kaydetti. Bilir, kansızlık rahatsızlığına karşı da elma çayını önerdi.

Alternatif tıp konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Bilir, şifalı bitkilerin kulaktan dolma bilgilerle değil, uzmanlara danışılarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi. Ürün fiyatlarına da değinen Bilir, bitki karışımlarının kilosunun 75-100 TL arasında değiştiğini kaydetti.

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