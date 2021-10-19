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  4. Gribin bazı kişilerde uzun Covid gibi aylar süren etki bıraktığı ortaya çıktı

Gribin bazı kişilerde uzun Covid gibi aylar süren etki bıraktığı ortaya çıktı

19.10.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesi’nin yeni araştırması, grip olan kişilerin, uzun Covid’e benzer bir şekilde, aylarca hastalık belirtileri gösterebildiğini ortaya koydu. Çoğu ABD'de bulunan ve enfeksiyondan 3-6 ay sonra sağlık kuruluşlarına başvuran 100 bin Covid hastası ve 100 bin grip hastasının verilerini inceleyen araştırmacılar anksiyete, solunum bozuklukları, yorgunluk ve baş ağrısı gibi belirtilerin devam edebildiğini fark etti.

Gribin bazı kişilerde uzun Covid gibi aylar süren etki bıraktığı ortaya çıktı

Oxford Üniversitesi'nin yeni araştırması, grip olan kişilerin, uzun Covid'e benzer bir şekilde, aylarca hastalık belirtileri gösterebildiğini ortaya koydu.

Çoğu ABD'de bulunan ve enfeksiyondan 3-6 ay sonra sağlık kuruluşlarına başvuran 100 bin Covid hastası ve 100 bin grip hastasının verilerini inceleyen araştırmacılar anksiyete, solunum bozuklukları, yorgunluk ve baş ağrısı gibi belirtilerin devam edebildiğini fark etti.

BBC'ye konuşan araştırma ekibinden Prof. Paul Harrison, "Pek çoğumuzun grip olduktan sonra beklediğimiz hızda tamamen iyileşemediği zamanlar olmuştur" dedi.

Araştırmada yer alan bir diğer bilim insanı olan Dr. Max Taquet de "Bugüne kadar gribin uzun süren belirtileri muhtemelen ciddiye alınmıyordu" ifadelerini kullandı.

Covid-19'u ağır geçiren hastalarda uzun Covid riskinin de daha fazla olduğu görüldü.

PLOS Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan makalede, semptomların ne kadar sürdüğü veya ne kadar güçlü olduğu incelenmedi.

Uzun süren belirti gösterme oranı Covid hastalarında yüzde 42, grip hastalarında ise yüzde 30 olarak tespit edildi.

Oran farkında, Covid-19 hastalarının grip olanlara kıyasla belirtilere daha fazla dikkat etmesi ve sağlık yardımı almaya daha istekli olmasının da etkisi olabileceği belirtilse de, araştırmacılar Covid'in uzun süreli belirti yaratma riskinin daha yüksek olduğu görüşünde.

Fakat bu oranlar toplum genelindeki Covid veya grip hastalarının uzun süreli belirti gösterme oranını yansıtmıyor.

Bunun nedeni, araştırmada incelenen grubun zaten şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran kişiler olması, bunun da uzun süreli hastalık belirtisi gösterme ihtimallerini büyük oranda artırması.

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