HABER

Gribin düşmanı kelle paça fiyatı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

SOĞUK havada gribin düşmanı olarak bilinen kelle paça çorbası sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantalarda tabağı 25 TL'ye satılıyor.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- SOĞUK havada gribin düşmanı olarak bilinen kelle paça çorbası sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantalarda tabağı 25 TL'ye satılıyor. Adana'da geçen ay tanesi 25 TL'den 30 TL'ye yükselen koyun kellesi, hayvan kesimi az olduğu zamanlarda 35 TL'ye satılmaya başladı. Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik, fiyatı 25 TL’den 30 TL’ye yükselen kellenin fiyatının hayvan kesimi olmadığı zaman 35 TL’ye kadar yükseldiğini belirtirken, 1 TL olan paça fiyatının 2 kat arttığını kaydetti. Çelik, kelle paça çorbasının gribe karşı bire bir olduğunu belirterek, “Hayvanların bulunmaması, üretimin az olması fiyatları her geçen gün artıyor. Vatandaşın ilgisi yüksek ama fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş yiyemiyor. Çiğ kelle kazanda sıcak suda haşlanıyor, kılları çıkınca kör bıçakla tertemiz ediliyor sonra pürmüzle yakılıyor" diye konuştu. Çarşı esnafı temsilcisi Tufan Dönen ise koyun kesiminde zaman zaman kıtlık ve stokçuluk olduğunu, sakatat fiyatlarının yakında et fiyatını geçeceğini belirtti. Dönen, bir tane kelleden 5 tabak çorba çıktığını ancak lokantalarda 1 tabak çorbanın 25 TL'ye satıldığını kaydetti.

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyorYaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor
Öğrenciler, kuşlar için plastik ve kağıt atıklardan yemlik yaptıÖğrenciler, kuşlar için plastik ve kağıt atıklardan yemlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Adana'da dehşete düşüren ölüm! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buralara...'

Dehşet! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buraya'

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.