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Griezmann: Bizden daha güçlülerdi, hiçbir şey yapamadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Türkiye'ye 2-0 mağlup olan Fransa A Milli Takımı'nda dünyaca ünlü oyuncu Antoine Griezmann, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Olgucan KALKAN - Tolga YANIK / KONYA (DHA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Türkiye'ye 2-0 mağlup olan Fransa A Milli Takımı'nda dünyaca ünlü oyuncu Antoine Griezmann, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Daha güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Antoine Griezmann, "Hiç bahane aramaya gerek yok, bugün bizden daha iyilerdi. Hollanda'da hissettiğim duyguları burada da hissettim. Ofansif, defansif ve taktiğimizi yeniden gözden geçirmemiz ve daha güçlü olarak geri dönmemiz lazım. Yenilginin sebebini bulmaya çalıştık. Bugün bizden daha güçlülerdi, hiçbir şey yapamadık. Gol fırsatı bulamadık. Andora maçı için daha iyi hazırlanmamız lazım. Türkiye maçındaki hatalarımızı görmemiz lazım. Seyirci ambiyansı mükemmeldi, bunu bekliyorduk, takımlarının arkasında iyi durdular” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Griezmann'ın açıklamaları
- Oyuncuların çıkışlarından görüntüler

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