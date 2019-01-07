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Griffiths ve Husilerin lideri, İsveç'te imzalanan anlaşmayı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:21 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsveç'te imzalanan anlaşmaya yönelik ihlalleri ele aldı

MARİB (AA) - Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Yemenli taraflar arasında İsveç'te imzalanan anlaşmaya yönelik ihlalleri görüştüğü belirtildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husi ile Griffiths'in bir araya geldiğini bildirdi ancak görüşmenin nerede ve ne şekilde gerçekleştiğiyle ilgili bilgi vermedi.

Abdusselam, Husi'nin görüşmede, İsveç'te imzalanan anlaşmanın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından uğradığı ihlal ve engellemelere işaret ettiğini aktardı.

Husi'nin, anlaşmanın hızlıca uygulanması, Taiz'de ateşkes sağlanmasıyla ilgili diğer adımların atılması ve tüm ülkede memurların maaşlarının ödenmeye başlanmasının önemine değindiği belirtildi.

Anlaşma gereğince Uluslararası Sana Havalimanı'nın açılması ve esirlerin serbest bırakılmasını isteyen Husi, imzalanan anlaşmanın uygulanmasının ertelenmesini kınadı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller'i kabulünde, Husileri, Stockholm'de varılan anlaşma konusunda oyalama taktiği uygulamakla suçlamıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde İsveç'te 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında, Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili üç anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Abdulmelik el-Husi

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