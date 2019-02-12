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Grip alzheimer hastalarının beynini de etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

Son dönemde artış gösteren gribal enfeksiyolar, sadece solunum yollarını değil sinir sistemini de etkileyebiliyor.

Grip alzheimer hastalarının beynini de etkiliyor

Son dönemde artış gösteren gribal enfeksiyolar, sadece solunum yollarını değil sinir sistemini de etkileyebiliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Uzar, “Alzheimer ve parkinsonu olan hastalarda ağır sonuçlarla karşılaşabiliriz” uyarısında bulundu.
Her perşembe yapılan bilimsel hekim toplantılarında meslektaşlarını bilgilendiren VM Medical Park Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Uzar, birçok hastalığın beynin çalışma düzenini bozabileceğini söyledi. Son dönemde enfeksiyon hastalıklarının arttığına dikkat çeken Ertuğrul Uzar, “Gribal enfeksiyonlar, beyni ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Özellikle yaşlı kişilerde, alzheimer ve parkinsonu olan kişilerde ağır şuur bulanıklıklarına yol açabiliyor. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan yaşlılarda bile yerleri, kişileri, zamanı karıştırma, huzursuzluk ve bağırma gibi belirtilere sebebiyet verebilmektedir. Yaşlıların, yakınlarında enfeksiyonlu kişiler varsa onlardan uzak durmaları sağlanmalıdır. Olabildiğince kalabalık yerlere çıkmamalarını öneriyoruz” dedi.
Tansiyon ve şekerin kontrol altında tutulmaması halinde ağır tabloların ortaya çıkabileceğini de belirten Doç. Dr. Uzar, şunları söyledi:
Şeker, tansiyon, kalp hastalığı, hormonal problemler ve kanser vakaları beyin ve sinir sistemini etkiler. Tansiyon ve şeker, beyin damar tıkanıklığına yol açmaktadır. Beyin kanamasını da kolaylaştırır. Tansiyon ve şekere dikkat edilmemişse beyin damar hastalığı riski oldukça yüksek demektir. Doğru tedavi olunmazsa felç olma, konuşamama, yatağa bağlı kalma oranı artar. Kalpteki ritm bozuklukları da iyi tedavi edilmezse kalpten beyne pıhtı atılmasına yol açabilir. Sıvı kaybı da böbrekleri etkilemenin yanında dolaylı olarak beyni de olumsuz etkiler. Bu kişilerde bilinç bozukluğu, kişileri ve yerleri karıştırma gibi belirtiler ortaya çıkar. Özellikle 60 yaş üstünde sıkı kontroller yapılarak tansiyon ve şekerin kontrol altına alınması lazım. Eğer bunlar kontrol edilemezse felç ve damar tıkanıklığının gelişmesi kaçınılmaz olur”.

Grip alzheimer hastalarının beynini de etkiliyor

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