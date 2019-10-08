"Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını belirterek, grip aşısının risk grubundakilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapıldığını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen kış aylarında, başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi oranda arttığını belirtti.

"Grip hastalığının aktif dönemi" olarak ifade edilen sürecin, Türkiye'nin de içinde olduğu kuzey yarım kürede her yıl ekim sonundan nisan başına kadar devam ettiğinin altını çizen Koca, grip hastalığına influenza A ve B virüslerinin neden olduğunu kaydetti.

Koca, "Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye'de solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı." ifadelerini kullandı.

Gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Grip, hasta ile 1 metreden daha yakın mesafeden veya virüs içeren damlacık ile kirlenmiş araç, gereç ve yüzeylerden bulaşabilmektedir. Gripten korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de gripten korunmak için etkili önlemlerdir.