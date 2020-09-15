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Grip aşısı fiyatı 2020? Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısı nerede yapılır? Grip aşısı yan etkileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Grip aşısı son günlerde en çok merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Grip aşısı, koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte “Grip aşısı fiyatı 2020? Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısı nerede yapılır? Grip aşısı yan etkileri nelerdir?” gibi sorular merak edilmeye başlandı. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları haberimizde.

Grip aşısı fiyatı 2020? Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısı nerede yapılır? Grip aşısı yan etkileri nelerdir?

İçindekiler

  • GRİP AŞISI İÇİN AYLARDIR SIRA BEKLEYENLER VAR
  • GRİP AŞISI NE ZAMAN, NEREDE YAPILIR?
  • HER YIL GRİP AŞISI YAPILMALI MI?
  • GRİP AŞISI FİYATI 2020 NE KADAR?
  • GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısı önemi, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası bir kere daha ortaya çıktı. Uzmanların her yıl özellikle kronik rahatsızlıkları ve bağışıklığı düşük olanlara tavsiye ettiği grip aşısını, bu sene yaptırabilen herkesin yaptırmasını dile getiriyor. Herkesin grip aşısına yönelmesi ise grip aşısı fiyatını etkiliyor. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada grip aşısıyla ilgili konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle riskli olan, mutlak yapmasını düşündükleri hastalara grip aşısı yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyerek, “Bölgede de bu anlamda riskli hastalarımıza grip aşısını verme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

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GRİP AŞISI İÇİN AYLARDIR SIRA BEKLEYENLER VAR

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs bu yıl grip aşısına talebin artmasına sebep oldu. Bu yıl gripten korkan veya korona virüse iyi geleceğini düşünen vatandaşlar, grip ve zatürre aşısı olmak için eczanelerde adlarını şimdiden listeye yazdırdı. Eczacılar, aşırı talep üzerine dükkanlarının camlarına, "Grip aşısı bize gelmemiştir. Ekim ve kasım aylarında dağıtımı olacaktır" yazısı astı. Yoğun taleple karşılaşan eczacılar, aşı vurulmak isteyenleri sıraya aldı. Eczacılarda yüzlerce kişilik listeler oluşurken, vatandaşlar grip aşısının bir an önce gelmesini bekliyor.

GRİP AŞISI NE ZAMAN, NEREDE YAPILIR?

Kış mevsimine girmeden önce salgın hastalıklarla mücadele etmek için grip aşısı başta olmak üzere tüm aşılar önlem olarak yapılır. Grip aşısı yaptırmak için en ideal dönemler ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısını eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabilir.

HER YIL GRİP AŞISI YAPILMALI MI?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır.

GRİP AŞISI FİYATI 2020 NE KADAR?

Grip aşısı fiyatı en çok merak edilen soruların başında oluyor. Henüz eczanelere grip aşısı bulunmadığı için fiyatları hakkında da herhangi bilgi bulunmamaktadır. İstanbul’da bir çok eczane yoğunluktan ötürü grip aşısı için randevulu sisteme geçti. Geçtiğimiz yıl grip aşısı fiyatı 72 TL’ydi.

GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.
  • Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.
  • Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
  • Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.
  • Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.
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