Grip aşısı fiyatı 2020? Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısı nerede yapılır? Grip aşısı yan etkileri nelerdir?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs bu yıl grip aşısına talebin artmasına sebep oldu. Bu yıl gripten korkan veya korona virüse iyi geleceğini düşünen vatandaşlar, grip ve zatürre aşısı olmak için eczanelerde adlarını şimdiden listeye yazdırdı. Eczacılar, aşırı talep üzerine dükkanlarının camlarına, "Grip aşısı bize gelmemiştir. Ekim ve kasım aylarında dağıtımı olacaktır" yazısı astı. Yoğun taleple karşılaşan eczacılar, aşı vurulmak isteyenleri sıraya aldı. Eczacılarda yüzlerce kişilik listeler oluşurken, vatandaşlar grip aşısının bir an önce gelmesini bekliyor.

Grip aşısı önemi, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası bir kere daha ortaya çıktı. Uzmanların her yıl özellikle kronik rahatsızlıkları ve bağışıklığı düşük olanlara tavsiye ettiği grip aşısını, bu sene yaptırabilen herkesin yaptırmasını dile getiriyor. Herkesin grip aşısına yönelmesi ise grip aşısı fiyatını etkiliyor. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada grip aşısıyla ilgili konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle riskli olan, mutlak yapmasını düşündükleri hastalara grip aşısı yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyerek, “Bölgede de bu anlamda riskli hastalarımıza grip aşısını verme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

GRİP AŞISI NE ZAMAN, NEREDE YAPILIR?

Kış mevsimine girmeden önce salgın hastalıklarla mücadele etmek için grip aşısı başta olmak üzere tüm aşılar önlem olarak yapılır. Grip aşısı yaptırmak için en ideal dönemler ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısını eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabilir.

HER YIL GRİP AŞISI YAPILMALI MI?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır.

GRİP AŞISI FİYATI 2020 NE KADAR?

Grip aşısı fiyatı en çok merak edilen soruların başında oluyor. Henüz eczanelere grip aşısı bulunmadığı için fiyatları hakkında da herhangi bilgi bulunmamaktadır. İstanbul’da bir çok eczane yoğunluktan ötürü grip aşısı için randevulu sisteme geçti. Geçtiğimiz yıl grip aşısı fiyatı 72 TL’ydi.