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Grip Aşısı Güvenli mi?

06.11.2018 00:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl, Amerika’da, 180’i çocuk yaklaşık 80 bin kişi öldü. Bu yıl bir çocuğun gripten öldüğü Florida eyaletinde yapılan bir araştırma, çok sayıda ebeveynin grip aşısının güvenliği ve etkisi konusunda kaygılı olduğunu ortaya koyuyor

Grip Aşısı Güvenli mi?

Florida’da bir hastane, ebeveynler üzerinde bir anket yapmış ve çok sayıda anne-babanın aşı hakkında yanlış bilgi sahibi olduğu sonucuna varmış.

Anketi cevaplayan ebeveynlerin üçte ikisi, aşının işe yaramadığını, yarısından fazlasıysa çocuklarının aşıdan grip kapabileceğini söylemiş ki bu doğru değil.

Anket, ebeveynlerin yüzde 28’inin, grip aşısının otizme yol açtığına inandığını da ortaya koymuş.

Bilim adamları, her yıl hangi grip virüslerinin ortaya çıkacağını tahmin etmeye çalışıyor. Ama tahminler yanlış bile olsa, aşı bir nebze koruma sağlıyor.

Bulaşıcı hastalık uzmanları, grip mevsimi başlamadan aşılanmayı tavsiye ediyor.

Bu, yetişkinler için de geçerli. Grip aşısı, sadece aşıyı yaptıranların değil, aşı olmak için çok küçük olan bebeklerin de korunmasına yardım ediyor.

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