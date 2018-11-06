Grip Aşısı Güvenli mi?

Florida’da bir hastane, ebeveynler üzerinde bir anket yapmış ve çok sayıda anne-babanın aşı hakkında yanlış bilgi sahibi olduğu sonucuna varmış.

Anketi cevaplayan ebeveynlerin üçte ikisi, aşının işe yaramadığını, yarısından fazlasıysa çocuklarının aşıdan grip kapabileceğini söylemiş ki bu doğru değil.

Anket, ebeveynlerin yüzde 28’inin, grip aşısının otizme yol açtığına inandığını da ortaya koymuş.

Bilim adamları, her yıl hangi grip virüslerinin ortaya çıkacağını tahmin etmeye çalışıyor. Ama tahminler yanlış bile olsa, aşı bir nebze koruma sağlıyor.

Bulaşıcı hastalık uzmanları, grip mevsimi başlamadan aşılanmayı tavsiye ediyor.

Bu, yetişkinler için de geçerli. Grip aşısı, sadece aşıyı yaptıranların değil, aşı olmak için çok küçük olan bebeklerin de korunmasına yardım ediyor.

