Grip aşısı hastalığı hafif geçirmeyi sağlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Gribin çok kolay bulaştığını ve hastalığın ağır geçtiğini belirten Uzm. Dr. Saliha Serap Tükek, "Antibiyotik grip tedavisinde kullanılmaz. Her ağrı kesici her hastaya verilemez. Aşı ise gribi daha hafif ve ayakta geçirmenizi sağlar" dedi.

Grip ve nezlenin birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Medipol Üniversitesi Hastanesi Vatan Kliniği’nden Uzm. Dr. Saliha Serap Tükek, hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Tükek, gripte yüksek ateş olduğunu belirterek “Grip, 39-40 derece yüksek ateş olabilen, kırıklık, halsizlik, öksürük, yaygın ağrılar ile seyreden viral bir hastalıktır. En sık enflüanza A, B ve C virüsleri ile olur. H1N1, H3N2 gibi alt grupları da vardır. Viral enfeksiyonların görüldüğü kış aylarında el temizliği, hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Hasta olan kişilerle sarılma, öpüşme, kucaklaşma en aza indirilmelidir” ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ DE ETKİLEYEBİLİR

Nezlenin ise daha hafif geçirildiğine değinen Dr. Tükek, şöyle devam etti:

“Nezle burun akıntısı, hapşırık, kaşıntı, gözlerde yanma, batma ile kendini gösteren hafif bir tablodur. Alerjik de olabilir, Corona virüs de etken olabilir. Rhinovirus, Parainfluenza, Coronavirus gibi pek çok virüs genellikle nezle gibi, üst solunum yolu enfeksiyonu yapar. Ama bağışıklık sistemi yetersiz kişilerde örneğin küçük çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar gibi, bu virüslerden coronavirus (geçmişte SARS, MERS gibi, şimdi Çin’de görülen vakalar gibi) daha ciddi enfeksiyonlara (zatürre, nefrit vs.) yol açabilir. Bu kişilerde ölümcül bile olabilirler. RSV, CMV gibi diğer virüsler de böyledir. Virüsler zamanla mutasyona uğradıkları için, tipik özellikleri değişir, "gizemli" denmesi bu yüzden. Soğuk algınlığı çeşitli kimyasallar, toz ile tetiklenebilir. Ateş ve ağrı hafif şiddetlidir. Nezleyi soğuk algınlığı gibi düşünebiliriz. Çoğu hastamız bunları karıştırabiliyor. Sık sık grip oluyorum diye gelen hastalar aslında nezle olabiliyor.”