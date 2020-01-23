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Grip tedavisinde grip aşısı ne zaman yapılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Grip aşısı tedavisi ile ilgili bilgi veren Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Sami Şahan, grip aşısının grip salgınından en az 2 hafta önce yaptırılması gerektiğini söyledi. İşte grip tedavisinde grip aşısının etkileriyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Grip tedavisinde grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Grip tedavisinde grip aşısının gerekliliğinden bahseden Uzm. Doktor Sami Şahan, “ Grip aşısı, grip salgınları başlamadan önce yaptırılmalıdır. Bunun için ideal dönem ekim-kasım-aralık aylarıdır. Grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Bu nedenle grip aşısının bir grip salgınından en az 2 hafta önce yapılmış olması gerekir. Aşının koruyuculuğu, genellikle 6-12 ay kadardır” dedi.

GRİP AŞISININ KORUYUCULUĞU NE KADARDIR?

Grip aşısının yüzde 80 oranında koruma sağladığını belirten Uzm. Doktor Sami Şahan, “Grip aşısının etkinliği, aşı içinde bulunan virüs tipleri ile salgına neden olan virüs tipleri arasındaki uygunluğa göre değişir. Grip aşısı ideal şartlarda yüzde 70-80 oranında koruma sağlar. Uygun kişilere yapılan grip aşısı özellikle zatürre gelişiminden hastaları korumaya yardımcı olur. Aşı yapılan kişinin yaşı önemlidir, aşının koruyuculuğu gençlerde yaşlılara göre daha fazladır. Aşının yaşlılarda grip nedeniyle hastaneye yatışları yüzde 50, zatürre riskini yüzde 60 ve ölüm riskini de yüzde 70 oranında azalttığı bilinmektedir” dedi.

GRİP AŞISI HER TÜRLÜ VİRÜSLERDEN BİZİ KORUR MU?

Uzm. Dr. Şahan, “Grip aşısı sadece gripten korur. Aşı olduğunuz halde basit nezle türü viralinfeksiyonları geçirebilirsiniz. Bu aşının etkisiz olduğu anlamına gelmez. Aşının koruduğu grip hastalığı, 38,5 derecenin üzerinde ateş, kas ağrıları ve gene durum bozukluğu ile birlikte giden bir hastalıktır” dedi. (İHA)

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