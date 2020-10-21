Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın

Doç. Dr. İsmail Mert Vural, küresel salgından dolayı hem grip hem de koronavirüsün çakışmaması için grip aşısına büyük bir talep olduğunu kaydederek, "Farklı virüsler, farklı etkenler. 'Grip aşısı olunca Covid-19'dan korunacağız' diye bir durum yok. Grip aşısı bizi gripten koruyacak. Gribi yapan influenzadan koruyacak, onun da bazı suçlarından; her suçundan değil, aşıda olan suçundan koruyacak. 'İki salgının çakışmasını engelleyecek' diye düşünebiliriz. Grip aşısının direkt olarak Covid-19'dan koruyuculuğu bulunmamakta" dedi.

'REHAVETE KAPILMAYIN'

Doç. Dr. Vural, grip ile Covid-19'un aynı anda geçirilebileceği gibi farklı zamanlarda da geçirilebileceğine dikkat çekerek, "Peş peşe enfekte olabilirsiniz, illa da ikisi bir arada geçirilecek diye bir durum yok. İmmünite zayıflayınca birinden kaynaklı diğeri daha ağır geçirilebilir, enfeksiyonlara daha açık hale gelebiliriz. O noktada grip aşısının koruyuculuğu olacaktır. Grip geçirirken de immünetemizde bir baskılanma olduğu için diğer enfeksiyonlara açık hale gelebiliyoruz. Grip aşıları ile grip salgınından bir noktada kendimizi koruyacak olacağız. Grip aşısı olduktan sonra, 'ben aşı oldum' diye sakın rehavete kapılmayın. Grip aşıları, bütün griplere karşı koruyucu değildir. Geçen yıl en çok grip yapan influenza türlerine karşı koruyor olacaktır. Onun haricinde grip ve benzeri enfeksiyon yapan virüslere karşı koruyucu olmayacaktır, Covid-19 da bunların içinde, Covid-19'a ilişkin koruyucu olmayacaktır" diye konuştu.