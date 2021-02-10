Grip aşısı olan çocuklarda koronaya yakalanma ihtimali düşük

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, mevsimsel grip aşısı olan çocukların koronavirüs semptomları gösterme ve ağır hastalığa yakalanma ihtimali daha düşük.

Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, Covid-19 teşhisi konan 905 çocuk incelendi ve grip aşısı olanların semptomları yaşama ihtimalinin yüzde 29 oranında daha düşük olduğunu buldu.

İNAKTİVE EDİLMİŞ BİR VİRÜS, FARKLI VİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ENGELLEYEBİLİR

Çalışmanın bulguları hakemli tıp dergisi Cureus'ta yayınlandı. Araştırmanın yazarı ve Missouri Üniversitesi profesörü Anjali Patwardhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir hastalığın önceki bir viral enfeksiyon tarafından engellenebileceği hali hazırda biliniyordu. Bu fenomen virüs müdahalesi olarak adlandırılır ve grip aşısında olduğu gibi, inaktive edilmiş bir virüs diğer enfeksiyonun yeteneğini engelleyebilir” dedi.

Araştırmacılar, her bir hastanın grip aşısı geçmişini belirlemek için Şubat ve Ağustos 2020 arasında Covid-19 teşhisi konulan 20 yaşın altındaki hastaların kayıtlarını gözden geçirdiği çalışma, Eylül 2019 ile Nisan 2020 arasında grip aşısı yaptıranlara baktı ve araştırmacılar önceki yıllarda yapılan grip aşılarının dikkate alınmadığını açıkladı.