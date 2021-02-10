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Grip aşısı olan çocuklarda koronaya yakalanma ihtimali düşük

10.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Grip aşısı olan çocuklarda koronaya yakalanma ihtimali düşük

ABD’de yapılan bir araştırma, grip aşısı olan çocukların yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomlarını geliştirme ve şiddetli hastalığa yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, koronavirüse karşı geliştirilen aşılar henüz çocuklara uygulamadığı için bulgularının çocuk sağlığı ve toplumdaki bulaş oranına kontrol altına almada kritik olduğunu belirtti.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, mevsimsel grip aşısı olan çocukların koronavirüs semptomları gösterme ve ağır hastalığa yakalanma ihtimali daha düşük.

Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, Covid-19 teşhisi konan 905 çocuk incelendi ve grip aşısı olanların semptomları yaşama ihtimalinin yüzde 29 oranında daha düşük olduğunu buldu.

İNAKTİVE EDİLMİŞ BİR VİRÜS, FARKLI VİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ENGELLEYEBİLİR

Çalışmanın bulguları hakemli tıp dergisi Cureus'ta yayınlandı. Araştırmanın yazarı ve Missouri Üniversitesi profesörü Anjali Patwardhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir hastalığın önceki bir viral enfeksiyon tarafından engellenebileceği hali hazırda biliniyordu. Bu fenomen virüs müdahalesi olarak adlandırılır ve grip aşısında olduğu gibi, inaktive edilmiş bir virüs diğer enfeksiyonun yeteneğini engelleyebilir” dedi.

Araştırmacılar, her bir hastanın grip aşısı geçmişini belirlemek için Şubat ve Ağustos 2020 arasında Covid-19 teşhisi konulan 20 yaşın altındaki hastaların kayıtlarını gözden geçirdiği çalışma, Eylül 2019 ile Nisan 2020 arasında grip aşısı yaptıranlara baktı ve araştırmacılar önceki yıllarda yapılan grip aşılarının dikkate alınmadığını açıkladı.

SOLUNUM PROBLEMLERİ VE CİDDİ HASTALIK GELİŞTİRME OLASILIKLARI DAHA DÜŞÜK

Bununla birlikte, araştırma grip aşısı olan çocukların semptom geliştirme olasılığının daha az olmasının yanı sıra, solunum problemleri veya ciddi hastalık geliştirme ihtimallerinin de daha düşük olduğunu keşfetti.

Bilim insanları, ayrıca zatürre aşısı olan Covid-19'lu çocukların da semptomatik hastalığı yaşama olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Ancak, sonuçlarda zatürre aşısı olan ile olmayan hastalar arasındaki solunum semptomlarında bir fark görülmediği belirtildi.

KORONAVİRÜS AŞILARI HENÜZ ÇOCUKLARA YAPILAMIYOR

Patwardhan, çocuklar toplumdaki viral bulaşmayı etkilemede önemli bir rol oynadığı" için çocuklar üzerinde yapılan çalışmanın kritik olduğunu ifade ederek, "Covid-19 ile diğer virüslerin ilişkisini ve bir arada varlığını anlamak ve pediatrik hastanın aşı durumunu bilmek en iyi sonuçları elde etmek için doğru stratejileri uygulamaya yardımcı olabilir" dedi. Bununla birlikte, bilim insanları koronavirüs aşılarının klinik denemeler çocuklara yapılmadığı için hala onlara uygulamadığına da dikkat çekti.

Öte yandan, çalışmada ABD’de siyahi hastalarda Covid-19 oranı yüksek olmasına rağmen semptom görülme olasılığının düşük olduğu görüldü. Araştırmada, gribe karşı aşılanan kişilerin yüzde 37’sini ve zatürre aşısı olanların yüzde 37,5’ini siyahi çocukların temsil ettiğini bildiren çalışmanın yazarları durumun yüksek aşılanma oranıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. Buna göre, semptomatik ve şiddetli hastalıkların oranı Hispanik ve Asya'ya kıyasla) Afrikan Amerikalı hastalarda daha düşüktü.

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