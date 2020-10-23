Grip aşısı puana göre yapılıyor... Hangi hastalık kaç puan ediyor? Grip aşısı puan hesaplama nasıl oluyor?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından sonra grip aşısı gündem oldu. Sonbaharın başlaması ile grip aşısı zamanınında gelmesi ile vatandaşlar grip aşısı olmak için eczanelerde kayıt kuyruğuna girmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre grip aşısı her isteyene yapılmayacak. Grip aşısı puanlama sistemine göre hastalara yapılacak. Hangi hastalığı olanlara grip aşısı yapılıyor araştıran vatandaşlar, hangi hastalık kaç puan ediyor araştırıyor. Hangi hastalık kaç puan ediyor? GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2020 ? Koronavirüsten dolayı binlerce kişinin merak ettiği grip aşısının yeni fiyatı açıklandı. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72,64 lira oldu. Peki grip aşısı puan hesaplama nedir? e-Nabız uygulaması indirme... e-Nabız nedir, nasıl kullanılır? e- Nabız'a nasıl giriş yapılır? e-Nabız rapor sonuçları görme! GRİP AŞISI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR? Koronavirüs salgınından dolayı binlerce kişi grip aşısı olmak için kış aylarının yaklaşmasını bekliyordu. Sonbaharın gelişi ile birlikte grip aşısı mevsimi de gelmiş oldu. Grip aşısı kimlere yapılacak tartışmaları sürerken, bir kişinin grip aşısı olabilmesi için “Charlson Risk Skoru”na göre 5 puanı alması gerekiyor. Grip aşısı olacak kişilerde Charlson Risk Skoru skoru kullanılacak ve bu skora göre aşı yapılacak. Peki, grip aşısı puan hesaplama nasıl yapılır?

GRİP AŞISI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Grip aşısı ile ilgili Sağlık Bakanlığı henüz net bir açıklama yapmadı. Kimlere grip aşısı yapılacak, grip aşısı puan hesaplama nasıl yapılacak netlik kazanmadı. Fakat sosyal medyaya yansıyan, bakanlığın logosunun yer aldığı 'Charlson Risk Skoru' puanlamasına göre puanı tutan ve birincil risk grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı yapılacağı iddia edildi. 2020 Grip aşısı fiyatı açıklandı... Grip aşısı 5 puan hesaplama! 2020 Grip aşısı ne kadar oldu? e-Nabız grip aşısı kaç para? Charlson Risk Skoru Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın yaptığı habere göre grip aşısı puan hesaplama, "Yüksek, orta ve çok düşük riskli" olarak aile hekimleri tarafından puanlandırılacak. Risk skorunda yer alan hastalıklardan hiçbirine girmeyen kişilere "0" verilerek "risksiz"; 1-2 puanı olanlar ise "çok düşük riskli" kabul edilecek. Bu kişilere grip aşısı yapılmayacak. 3-4 puanda olanlar "orta riskli" kabul edilecek ancak bu kişiler aşı için ikinci fazı bekleyecek. Skor tablosuna göre 5 ve üzerinde puanı olanlar ise "yüksek riskli" kabul edilecek. Hasta kişiler aile hekiminin grip aşısı skoru açıklamasından sonra reçeteyle eczaneden ilacını alacak ve reçeteyi tekrar aile hekimine giderek aşısını yaptırabilecek. Peki hangi hastalıklara grip aşısı yapılabilecek?

HANGİ HASTALIKLARA GRİP AŞISI YAPILIYOR? Charlson Risk Skoru’na göre 65 yaş üstü, bir kronik hastalığı olmayan vatandaşlar, sadece yaşlarından dolayı bu puanlama ile aşı olamayacak. Hangi hastalığı olanlar grip aşısı olabiliyor sorusuna örneklerle cevap verelim. Örnek verecek olursa sadece diyabet rahatsızlığı olan aşı yaptıramayacak. Hem diyabet hem de kalp rahatsızlığı olanlar ya da ağır derecede karaciğer hastalığı olanlar aşı yaptırabilecek. AIDS hastaları ve orta derecede karaciğer hastalığı olanlar aşı yaptıracak. Karaciğer, demans, tansiyon, diyabet, lösemi, lenfoma gibi rahatsızlığı olan vatandaşlar eğer hastalıkları çok ileri seviyede değilse aşı yaptırma hakkı olmayacak. GRİP AŞISI OLACAK KİŞİLER NASIL BELİRLENECEK? Kısa sürede tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle grip aşısına ilgi arttı. Sonbahar ayının başlamasıyla birlikte grip aşısı mevsimi de gelmiş oldu. Herhangi bir vatandaşın eczaneye giderek yaptırdığı grip aşısı artık e-Nabız aracılığı ile yapılacak. Eczanelerde artık eskisi gibi grip aşısı yapılmayacak. Bu yıl koronavirüsten dolayı grip aşısına aile hekimleri karar verecek. Grip aşısı olacak kişiye renkli reçete verilecek ve hasta eczanelerden aşısını temin edebilecek. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, geçen yıl 1 milyon 150 bin civarında grip aşısının kullanıldığını bu yıl koronavirüsten dolayı bu saynın yaklaşık 1.5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı siparişin onaylandığını ve depolara sevk edileceği açıklamıştı.