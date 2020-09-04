Grip aşısı talebi, geçen yılı şimdiden ikiye katladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, önümüzdeki kış için grip ve zatürre aşıları talebinde büyük artış yaşanıyor. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Covid-19 öncesindeki normal sezonda da grip aşısı için talebin yüksek olduğunu söyledi. Ertekin, “Bu sezona Covid-19 ile birlikte girdiğimizden daha da yüksek talep var. Ama aşılar elimize henüz ulaşmadı" dedi.

ZATÜRRE AŞISI PEYDERPEY GELİYOR

Zatürre aşıları için de talep olduğunu ifade eden Ertekin, “Bunları risk gruplarına göre tavsiye ediyoruz ve hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Zatürre aşıları peyderpey geliyor, ama grip aşılarının sevki henüz firmalardan depolara, onlardan da bize yapılmadı. Zatürre aşısı risk grubunda özellikle mecbur yapılması gerekir. Çünkü Covid-19'un vurduğu organlardan birisi akciğer" diye konuştu.

TALEP 3 MİLYONA ULAŞTI

Kronik, geçmişten gelen hastalıkları olanlara zatürre aşısının önerildiğini dile getiren Ertekin, grip aşısının biraz daha keyfi gibi olsa da bu yıl Covid-19 nedeniyle önemli olduğunu söyledi. Ertekin, “Ama elimize gelmesini bekliyoruz, böyle bir sorun var. Firmanın verdiği rakamlara göre geçen sene 1 milyon 150 bin aşı yapılmış. Bir firma getiriyor, bu sene yine aynı markadan bekliyoruz ve 3 milyon talep olduğunu söylediler" dedi.