Grip aşısı yaptırdıktan sonra yaşanan kol ağrısı nasıl geçer?

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile beraber grip aşısı yaptırmak daha da önemli hale geldi. Milyonlarca insan grip aşısı ya oldu ya da olmaya hazırlanıyor. Sağlık uzmanları salgının dört bir yanı sardığı bu yıl, grip aşısına daha çok önem verilmesini istiyor.
Grip aşısı yaptırdıktan sonra kol ağrısı oldukça yaygındır. Bu ağrı süresi kişiden kişiye değiştiği gibi birkaç saatte sürebilir birkaç gün de. Grip aşısı olduktan sonra başlayan ağrı, vücudunuzun aşıya verdiği tepkilerden biridir. Bu süreç boyunca sadece ağrı değil, kızarıklık ve şişlik gibi durumlar da yaşanması muhtemeldir. Bu belirtiler grip aşısı yaptıran çoğu insanda görülür ve normaldir. Grip aşısından kaynaklı reaksiyonları herkes farklı şekillerde yaşar. Örneğin, bazı insanların diğerlerinden daha yüksek bir ağrı toleransı vardır ve daha hafif atlatabilir.
Grip aşısı ile birlikte yaşanan ağrı ve sızılar normaldir. Vücut direncinize göre bir veya birkaç gün sürebilir. Grip aşısı ile ilgili ciddi komplikasyon yaşanma ihtimali ne kadar düşük olsa da yaşanabilir. Ağrı dayanılmaz hale geldiyse mutlaka doktorunuza danışın.
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