Grip aşısından bir hafta önce az uyumak, 'aşının etkisini yüzde 50 azaltıyor'

Uyku ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Prof. Matthew Walker, grip aşısından bir hafta önce yeterince uyumamanın aşının etkisini yüzde 50 oranında azalttığını söyledi.

California Üniversitesi İnsan Uyku Bilimi Merkezi'nin başkanı olan Walker, CNN Televizyonu'nda Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı, "iyi uyku hijyeninin" neden önemli olduğunu anlattı.

Walker programda 2002'de Journal of the American Medical Association ve 2020'de International Journal of Behavioral Medicine dergilerinde yayımlanan araştırmalara gönderme yaparak üç noktaya dikkat çekti:

'Günde yedi saatten az uyuyanlarda grip riski üç kat fazla'

Uyku sağlığıyla bağışıklık sistemi sağlığı arasında çok yakın bir ilişki var. Günde yedi saatten az uyuyan kişilerin gribe yakalanma olasılığı üç kat daha fazla.

Günde beş saat ve daha az uyuyanların zatürreye yakalanma olasılıkları yüzde 70 daha fazla. Bu, Covid denkleminde de kritik bir bileşen.

Grip aşısını yaptırmadan bir hafta önce yeterince uyumamışsanız, vücudunuz yüzde 50 ya da daha az antikor tepkisi oluşturuyor. Bu da grip aşısının ciddi oranda daha az etkili olması demek.

'Uyku en iyi sağlık sigortası'

Prof. Walker daha sonra şunları söyledi:

"Yani, uyku bağışıklık cephanenizdeki silahları yeniden yerine koyar. Uyku bunu bağışıklık faktörlerini uyararak yapıyor. Aynı zamanda vücudunuzu bağışıklık tepkilerine duyarlı hale getiriyor. Böylece ertesi sabah uyandığınızda bağışıklık sistemi güçlü bir insan oluyorsunuz. Bu anlamda uykuyu en iyi sağlık sigortası olarak görebilirsiniz.

Walker, Amanpour'un bu ilişkinin Covid-19 aşısı için geçerli olup olmayacağı sorusunu da şöyle yanıtladı: