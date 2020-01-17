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  4. Grip çocuklarda tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor

Grip çocuklarda tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr.

Grip çocuklarda tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Özkeser, grip hastalığının çocuklarda ölüme neden olabileceğini belirterek, düzenli kontrol ve ortam havalandırmasıyla çocukların grip salgınından korunabileceğini söyledi.
Basit bir hastalık gibi kabul edilen gribin bazı hastalıklarla birleştiğinde ve yanlış tedavi yöntemleriyle özellikle çocuklarda ölümle sonuçlanabileceği kaydedildi. Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesinde görevli Uz. Dr. Ersin Özkeser, ailelere grip hastalığından nasıl korunulması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Grip hastalığının özellikle çocuklarda hafife alınacak bir hastalık olmadığını vurgulayan Uz. Dr. Özkeser, "Grip yıl içerisinde geçirdiğimiz nezle veya soğuk algınlığı gibi değil, salgınlar şeklinde de görebiliyoruz. Grip salgınları insanlık tarihi ile yaşıttır. 1920 yıllarında özellikle 20 milyon insanın ölümüne neden olan grip salgınları da var. Her yıl biz eylül ayından mart ayına kadar grip vakalarını görüyoruz. Sadece şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren bir sorun değil" dedi.

"Grip virüsünü antibiyotikle tedavi etmek mümkün değil"
Gribi antibiyotiklerle tedavi etmenin mümkün olamayacağını belirten Dr. Özkeser, "Gripte soğuk algınlığına benzer bulgular görülür fakat biraz daha ağır seyreder. Bu 39, 40 ve 41 dereceyi gösteren yüksek ateşle kendini gösterir. Çocuklarda halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık ve sürekli uyumak ile dinlenmek istekleri olur. Bununla birlikte eşlik eden baş ağrısı çok fazla dile getirilebilir ve çocuklar bunu göz ağrısı olarak da dillendirebilir. Kemik ve bacak ağrıları olabilir. Bununla birlikte burun akıntısı ve öksürük yakınmaları eşlik eder. Tedavisinde antibiyotik kullanılmaması gerektiğini özellikle hastalara söylemek isteriz. Çünkü bir virüsü antibiyotikle tedavi etmek mümkün değil, semptomatik dediğimiz destek tedavisi yapılır. Bol sıvı, istirahat ve ateş düşürücülerle hasta genellikle izlenir" diye konuştu.

"Yetişkinlerde olmasa da grip çocuklarda ölüme yol açabiliyor"
Beslenme ve ortam havalandırılması konusunda da uyarılarda bulunan Dr. Özkeser, konuşmasına şöyle devam etti:
"Beslenme desteği olarak tavuk suyu, çorba, soğan içeren çorbalar, meyve, sebze ve yoğurt tüketilmesi çok önemlidir. Böyle dönemlerde hastaların takibinin çok iyi yapılması gerekiyor. Çünkü grip erişkinlerde olduğu kadar olmasa da çocuklarda ölüme yol açabiliyor. Çok nadir olsa da bu durumu görebiliyoruz. Griple ilgili olarak 2 veya 3 günden sonra genellikle çocuklarda ateşin düştüğünü ve bir hafta ile iki hafta içerisinde normal sağlıklı hale döndüğünü görüyoruz. Ama bazı çocuklarda grip enfeksiyonu komplikasyonlara, yani olumsuz başka durumlara yol açar. Kış mevsimin de mutlaka el hijyeni ve başkaları tarafından kullanılan yerlerin mutlak havalandırılmasına önemle dikkat etmemiz gerekiyor."

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