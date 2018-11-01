SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da, grip şüphesiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının burun akıntısının, kafatasındaki "kaçak" nedeniyle sızan beyin omurilik sıvısından kaynaklandığı belirlendi. Menenjit riski bulunduğu için acilen ameliyata alınan hastanın kafatasındaki hasarlı bölge, bacak kasının yüzeyinden alınan dokunun nakledilmesiyle onarıldı.

Antalyalı evli 2 çocuk annesi Yasemin Koçak'ın yaklaşık 4 ay önce burnundan berrak ve şeffaf bir akıntı gelmeye başladı. Bir süre bu akıntıyı ciddiye almayan ve grip olduğu düşüncesiyle ilaç kullanan Koçak, akıntının, uykudayken yastığını tamamen ıslatması üzerine endişelenip doktora görünmeye karar verdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Doç. Dr. Özer Erdem Gür tarafından Koçak'a, 10 binde bir görülen ensefalosel (kafatasının kemiklerinin tamamen kapanmadığı nadir bir hastalık) teşhisi konuldu.

Doğuştan kafatasının burun içine sarktığı ve yıllar sonra beyin dokusunda açılma olması nedeniyle omurilik sıvısının burnundan aktığı tespit edilen Koçak, ameliyata alındı. Türkiye'de ender yapılan operasyonla Koçak'ın burnundan girilerek açık olan bölgeye bacağından alınan doku nakledildi.