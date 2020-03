Grip hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, senede 4-5 kez gribal enfeksiyon geçirilmez.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer her tür solunum yolu enfeksiyonunun toplumda griple karıştırıldığı uyarısında bulunarak, “Oysa gidişatı ve tedavisi birbirinden farklı birçok solunum yolu enfeksiyonu türü var. Pnömoni (zatürre), plörezi (zatülcemp), bronşit, bronşiyolit, otit, sinüzit, larenjit, trakeit (soluk borusu enfeksiyonu), soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklar griple karıştırılabiliyor. Bu nedenle 39,5-40 dereceye varan ateş, bulantı, kusma, ishal, yaygın eklem ve kas ağrısı gibi solunum sistemi dışı belirtilerde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.” diyor.

Doğrusu: “Grip aşısının koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Ancak grip aşısı olanlar ya hiç gribe yakalanmazlar ya da yakalansalar bile hastalığı ayakta, çok ağırlaşmadan atlatabilirler”diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer sözlerine şöyle devam ediyor: “Aşı olursam hiç hasta olmam diye düşünmeden her sene aşı olunmalı. Bir de şöyle düşünün; ayakta hafifçe atlattığınız bu enfeksiyon belki de aşı olmasaydınız hayatınızı bile tehdit edecek komplikasyonlara neden olabilirdi ”

Yanlış: Grip tedavisinde tavuk suyu çorbası ve bol C vitamini içeren besinler yeterlidir

Doğrusu: İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde gribi daha kolay atlatmak için elbette bu tür gıdaları bolca tüketilebilirsiniz. Ancak sadece besinler tedavi için yeterli olmuyor. Dolayısıyla doktorunuzun verdiği ilaçları kullanmayı ihmal etmeyin.

Yanlış: Grip mikrobu her yıl kendini değiştirdiği için aşı olmanın anlamı yok

Doğrusu: Influenza virüsü her yıl mutasyon yoluyla kendini değiştirse de, her yıl için öngörülen suşlar da o yılın aşılarında yer alıyor. Bu nedenle her yıl aşı yaptırmaya özen gösterin.