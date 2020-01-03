Grip her yıl 15 bin ile 70 bin insanın ölümüne neden oluyor

Grip hastalığı yılda 15 ile 70 bin insanın ölümüne neden oluyor.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, gribin influenza virüslerle oluşan viral bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, genellikle hafif, orta şiddette hastalık tablosu oluşturduğunu söyledi. Gribin bazı kişilerde ölümle sonuçlanabilen ağır hastalık tablosu da oluşturabilmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Yetkin, “Hastalık her yıl Avrupa kıtasında 4 milyonu etkileyebilmektedir. Mevsimsel gribe bağlı 15 bin 70 bin ölüm gözlenebilmektedir” dedi.

Hastalığın halk arasında ‘paçavra hastalığı’ olarak da bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Yetkin, “Hastalık kendisini üşüme ve titreme ile ani yükselen ateşle göstermektedir. Bunun yanı sıra boğaz ve baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısı, kuru öksürük gibi şikayetlere de yol açabilmektedir. Ayrıca hastalarda çok belirgin kas ve eklem ağrısı ve halsizlik olup, hastalar kendilerini çok halsiz, adete paçavra gibi hissetmektedirler. Bu nedenle grip hastalığı halk arasında paçavra hastalığı olarak da bilinmektedir. Hastalarda bahsedilen bu şikayetler, genellikle beş veya yedi gün kadar sürebilmektedir. Bazı hastalarda şikayetlerin süresi daha uzayabilmektedir. Hastalarda bronşit, zatürre veya sinüzit gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. İyileşme 10-14 günü bulabilmektedir. Yıllık olarak grip aşısını yaptıranlar veya daha önceki yıllarda grip geçirenler bu şikayetleri hafif olarak atlatabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Gribin en fazla öksürme ve hapşırma ile yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yetkin, “Bunun yanı sıra hasta insanlarla öpüşmek veya tokalaşmak gibi yakın temasta bulunulması ile de bulaşabilmektedir. Hasta kişilerde semptomlar başlamadan bir gün önce bulaştırıcılıkları başlamakta ve şikayetler ortaya çıktıktan sonra 3-5 gün devam edebilmektedir. Çocuklarda bulaştırıcılık süresi 7-10 güne kadar uzayabilmektedir. Hastalık virüsü aldıktan sonra ortalama olarak iki gün içerisinde şikayetler ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.