Grip ile nezleyi karıştırmayın

Kış mevsimi ile birlikte grip ve soğuk algınlığı (nezle) vakalarında hızla artış gözleniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, özellikle grip salgınları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Grip ve nezleye virüslerin sebep olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesinden Uzman Dr. Taner Kaya, “İki hastalığı karıştırmamak lazım. Gripte yüksek ateş olur bununla birlikte yaygın vücut ağrısı ve baş ağrısı da görülebilir. Burun tıkanması, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı her iki hastalıkta da gözlemlenir. Grip, bronşit ve zatürre gibi ağır hastalıklara dönebilir. Fakat nezle en fazla sinüzite dönüşür. Nezle kendiliğinden iyileşir fakat grip antiviral tedavi ile iyileştirilir” diye konuştu.

Nezle en çok ellerden bulaşıyor

Soğuk algınlığına sebep olan virüs çeşidinin 200’den fazla olduğunu belirten Uzm. Dr. Taner Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Nezleye yol açan virüsler en çok ellerden bulaşır. İyi yıkanmayan ellerimiz ile çevreye virüsü yayarız. Bu virüsler mendil üzerinde 1 saat, eller üzerinde 2 saat, katı ve sert yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabilirler. Eğer soğuk algınlığı mevcut ise istirahat, taze sebze meyve ve bol sıvı tüketimi gereklidir. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve burun spreyleri kullanılabilir. Bulaşmayı önlemenin en iyi yolu ise iyi bir el temizliğidir.”