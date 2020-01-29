Grip olan hamilelere ne iyi gelir? Ateş ve kusma belirtisine dikkat

Hamilelerin grip olan kişilerden korunması çok önemlidir. İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ve virüsle kirlenmiş yüzeylere temas sonucunda eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Hamilelerin grip olan kişilerle aynı ortamda bulunması da (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını koruyabilir. İnfluenza virüsü bulaştıktan 1-4 gün sonra klinik bulgular görülmeye başlar. Bu nedenle influenza kendini hemen göstermediğinden hamilelerin grip belirtilerini iyi bilmeleri önemlidir.

HAMİLELER GRİP BELİRTİLERİNE DİKKAT

Grip belirtileri de hamilelerin bilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, öksürük ve ateşle (38 C’nin üzerinde) başlayan bulgulara halsizlik, terleme, eklem ve kas ağrıları eklenir. Bazı yaş gruplarında, gözlerde kızarma ve bulantı, kusma, ishal bulguları da olabilir. Grip, hastalanan kişilerin bağışıklık durumlarına veya virüsün tipine göre, alt solunum yollarına yayılarak ölümcül olabilen zatürreye neden olabilir.