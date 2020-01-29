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Grip olan hamilelere ne iyi gelir? Ateş ve kusma belirtisine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Hamileler grip olduğunda gelişmekte olan bebeğine zararı olabileceğinden hamilelerin gripten korunma konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Hamilelerin ilk zamanlarda karşılaştığı kusmanın grip belirtileri arasında da yer aldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Balık kusmaya ateş ve burun akıntısı da eşlik ediyorsa uzmandan yardım almaları gerektiğini söyledi. Öyle ki grip hamile kadınları hastanede yatması gerekiyor.

Grip olan hamilelere ne iyi gelir? Ateş ve kusma belirtisine dikkat

Hamilelerin grip olan kişilerden korunması çok önemlidir. İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ve virüsle kirlenmiş yüzeylere temas sonucunda eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Hamilelerin grip olan kişilerle aynı ortamda bulunması da (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını koruyabilir. İnfluenza virüsü bulaştıktan 1-4 gün sonra klinik bulgular görülmeye başlar. Bu nedenle influenza kendini hemen göstermediğinden hamilelerin grip belirtilerini iyi bilmeleri önemlidir.

HAMİLELER GRİP BELİRTİLERİNE DİKKAT

Grip belirtileri de hamilelerin bilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, öksürük ve ateşle (38 C’nin üzerinde) başlayan bulgulara halsizlik, terleme, eklem ve kas ağrıları eklenir. Bazı yaş gruplarında, gözlerde kızarma ve bulantı, kusma, ishal bulguları da olabilir. Grip, hastalanan kişilerin bağışıklık durumlarına veya virüsün tipine göre, alt solunum yollarına yayılarak ölümcül olabilen zatürreye neden olabilir.

HAMİLELERDE GRİP ZATÜRREYE DÖNEBİLİR

Gribe yol açan influenza virüsleri, hamile kadınları hastanede yatmaya neden olacak kadar etkileyebilir. Grip, hamile bir kadının gelişmekte olan bebeği için de zararlı olabilir. Grip aşısı, doğum öncesi ve doğum sonrası için önemli bir unsurudur. Çünkü grip, doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde meydana geldiğinde pnömoni (zatürre) dâhil olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilir.

Hamile kadınların bu belirtilerden herhangi birinde acil servise başvurması gereklidir:

•Nefes almada zorluk veya nefes darlığı,

•Göğüste veya karında kalıcı ağrı veya baskı,

•Kalıcı baş dönmesi, konfüzyon (uykuya meyilli olma),

•İdrar yapmada zorluk,

•Şiddetli kas ağrısı,

•Şiddetli zayıflık veya kararsızlık,

•Kötüleşen ateş veya öksürük,

•Bebeğin hareketinde azalma veya hareket yokluğu.

HAMİLELERDE GRİP TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANMASI GEREKİR

Grip enfeksiyonunda tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır. Çünkü antiviral ilaçlar semptomlar başladıktan sonraki 48 saat içinde etkilerini gösterirler. Antiviral ilaçlar grip hastalığını daha hafif hale getirebilir ve hastanın daha hızlı iyileştiğini hissetmesini sağlayabilir. Ayrıca grip hastalığından kaynaklanabilecek ciddi sağlık sorunlarını da önleyebilirler. Antiviral ilaçlar hamile kadınlar için tercih edilen tedavidir, çünkü güvenli ve yararlı olduğunu dair çok sayıda çalışma mevcuttur. Gebeliğin erken döneminde grip enfeksiyonu veya diğer enfeksiyonlardan kaynaklanan ateş, bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Bu nedenle antiviral ilaçların yanı sıra, ateşi olan gebelere ateş düşürücü tedavi uygulanmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
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