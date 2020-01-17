Grip ölümcül müdür? Gripte hangi ilaçlar etkilidir?

Sonbaharda başlayıp kış ayları boyunca devam eden ‘grip mevsimi’, genç yaşlı demeden herkesi etkisi altına alıyor. Çok hızlı bulaştığı için zaman zaman salgına dönüşen grip, tedavisi genellikle önemsenmese de doğru tedavi uygulanmadığında kalıcı hastalıklara ve hatta ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Nişantaşı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, özellikle 16 yaşından küçük çocuklara uygulanan grip tedavisinde aspirin kullanılmaması gerektiğini söylerken yüksek risk grubunda olan kişilerin aşının koruyuculuğundan yararlanması gerektiğine dikkat çekti. Tüm dünyada en sık solunum yolu enfeksiyonuna neden olan grip virüsü, özellikle sonbahar ile ilkbahar arasında salgın halinde görülüyor. Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde, ülkemizde halen influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin her ikisinin de dolaşımda yer aldığına ve gribe neden olduğuna dair bir açıklama yaptı. Gribe yakalanan pek çok kişi tarafından tedavisi önemsenmeyen bu hastalık, özellikle yüksek risk grubundaki kişilerde kalıcı hastalıklara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Nişantaşı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, grip hakkında bilgi verirken tedavi süreci hakkında da önemli uyarılarda bulundu:

GRİP HASTALARINA VE MİKROPLU YÜZEYLERLE TEMASA DİKKAT “Hasta bireyin etrafa saçtığı mikropların hava yolu ile kişiye bulaşmasının ardından 2-3 gün içerisinde yakınmalar başlar. Bunun dışında grip, mikroplu yüzeylere temasla (Kapı kolu, bardak, masa gibi düz yüzeylerden) önce ele, oradan burun ve göze temasla bulaşabilir.” GRİP OLAN ÇOCUKLARDA AKINTI VE BULANTI DAHA SIK GÖRÜLÜYOR “İki üç gün süren kuluçka döneminden sonra yüksek ateş, üşüme ile birlikte gelen titreme nöbetleri, yaygın ve şiddetli kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık, burun akıntısı, kuru öksürük, boyunda lenf bezi şişkinliği, gözlerde yanma, kızarma şeklinde yakınmalar başlar. Çocuklarda göz bulguları, burun akıntısı ve bulantı-kusma, yetişkinlere göre daha fazla görülür.” GRİP OLAN KİŞİ NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR? “Genel olarak sağlıklı bireylerde yakınmalar en fazla iki hafta içerisinde düzelir ve tam iyileşme gözlenir. Bu kişiler için ateş düşürücü, ağrı kesici, öksürük kesici, balgam söktürücü gibi yakınmaları giderici tedaviler yeterli olmaktadır. Grip tablosu günler içerisinde düzelmezse, kişide nefes darlığı, dudaklarda, parmak uçlarında morarma olursa, bilinç durumu bozulursa, ateş düşmezse ve hırıltılı solunum başlarsa hemen doktora başvurulmalıdır.”