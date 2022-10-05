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Grip sezonu açıldı! Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

05.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğuması ile birlikte etrafımızda daha çok aksıran, tıksıran, hapşıran ve burnu akan insanlar olmaya başladı. Herkesin hasta olduğu bir ortamda hasta olmamak için bağışıklık sisteminizi çok sağlam şekilde kuvvetlendirmelisiniz. Takviyelerin yeterli olamayacağı bu dönemde meyve alımını artırmak da size fayda sağlayacaktır. Bunların yanı sıra gribe karşı kalkan görevi gören sebzelerden hafta bir tüketerek kış boyu doktora gitmek zorunda kalmayabilirsiniz.

Grip sezonu açıldı! Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Grip vakaları dört bir yanımızı sarmaya başladı. Yılın en hastalıklı dönemi resmen başladı diyebiliriz. Havaların istikrasız seyri insanların daha çok hastalanmasına neden oluyor. Evde, toplu taşımada, iş yerinde kısaca her yerde grip tehlikesi ile karşı karşıyayız.

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Kış sebzelerine ağırlık vererek gribal enfeksiyonlar karşı kendimizi koruyabiliriz. Sağlıklı beslenme hastalıklara karşı en büyük kalkan. Güçlü ve sağlıklı bir beslenme ile hastalıklara karşı koyabiliriz. Hastalıklara en yatkın olunan kış mevsiminde sizi gribe karşı silahlandıran güçlü antioksidan kaynağı sebzeleri tüketmek büyük önem taşıyor. Özellikle mineral kaynağı mantarlar ve D vitamini deposu yeşil yapraklı sebzeler, sağlığınız için gribe karşı koruyucu zırh oluşturuyor.

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GRİP SAVAR MANTAR

Griple savaşın en büyük destekçisi mantar. Mantar, içeriğindekiler sayesinde de gribi başlamadan bitirebiliyor. Kalorileri ve sodyumları düşük olan mantarlar, ayrıca çok fazla kolesterol içermiyor. Birçok çeşitle lezzetlendirebileceğiniz mantarın çorbasını, yemeğini, fırınlanmış halini, salatasını, böreğini ve çok çeşitli hallerini tüketerek gribe karşı güçlenebilirsiniz.

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YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin gribe ve diğer üst solunum yolu hastalıklarını engellediği bilimsel olarak da biliniyor.

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Özellikle çocukların kışın sağlıklı kalabilmek için yeterli miktarda yeşil yapraklı sebze ve meyveleri de yemeleri gerekir. Gribal enfeksiyonlara karşı korunmak için D vitamininin yanı sıra yeterince egzersiz yapmak da önem taşıyor. (Tgrt Haber)


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Anahtar Kelimeler:
ıspanak grip mantar
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