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Grip şikayetiyle hastaneye gitti, kalbi delik çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yaşayan ev kadını Rukiye Sağır (28), grip şikayetiyle gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi.

Grip şikayetiyle hastaneye gitti, kalbi delik çıktı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yaşayan ev kadını Rukiye Sağır (28), grip şikayetiyle gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi. Ameliyat edilen Sağır, sağlığına kavuştu.
Sivas'ta Ahmet Sağır ile evli Hatice Sağır, bir süre önce grip şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bavşurdu. Hastanede yapılan muayenede, Rukiye Sağır'ın kalbinin sağ tarafında 4 santimetrelik delik olduğu fark edildi. Doktarlar Sağır'ın ameliyat olmasına karar verdi. Hastanenin Kalp Damar Cerrahisi bölümünde 'minimal invaziv girişim' yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından Rukiye Sağır, sağlığına kavuştu.
Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Manduz, "Hastamızın doğuştan kalbin sağ sol atriyumlar arasında 4 santimlik bir açıklık vardı ve hastada akciğer tansiyonu dediğimiz pulmoner hipertansiyon gelişmişti. Nefes darlığı ve sık çarpıntıları vardı. Hasta bu tür bir ameliyat için gecikmiş durumdaydı. Bütün bulguları değerlendirip ameliyat kararı verdik. Bu ameliyat iki şekilde oluyor; ya standart yöntemle ya da yeni minimal dediğimiz küçük bir insizyonla girmek suretiyle yapılabilir. Üniversite hastanelerinde 'minimal invaziv girişimleri' yavaş yavaş başlamış durumda. Biz de kendi kliniğimizde bu yöntemi yapıyoruz. Hastamızın genç oluşu, özellikle halk arasında iman tahtası dediğimiz kemiğin açılmasıyla ameliyat yapıldığı zaman en az 3 ay bir sıkıntı çekmekte ve yan yatmaması gerekiyor. Bu, hasta konforunu bozan bir olay. Ancak biz hastanın göğsünde küçük bir insizyonla girmek suretiyle ameliyatı gerçekleştirdik ve bugün üçüncü günündeyiz. Hastamız serviste ve geziyor, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. İki gün sonra da taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.
Rukiye Sağır ise böyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmediğini belirterek, "Hastanede kalbimin delik olduğunu öğrendim. Hocalarımıza teşekkür ederim. Bütün doktorlar çok ilgilendi. Çok memnunum, ayaktayım çok şükür" diye konuştu.

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Grip şikayetiyle hastaneye gitti, kalbi delik çıktı

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