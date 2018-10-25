GRİP ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ, KALBİ DELİK ÇIKTI SİVAS'ta yaşayan ev hanımı Rukiye Sağır (28), grip şikayetiyle gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi. Ameliyat edilen Sağır, sağlığına kavuştu. Sivas'ta yaşayan Ahmet Sağır ile evli olan Hatice Sağır, bir süre önce grip şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bavşurdu. Hastanede yapılan muayenesinde kalbinin sağ tarafından 4 santimetre delik olduğu fark edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi'nde minimal invazıf girişim yöntemiyle ameliyat olan Sağır sağlığına kavuştu. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Manduz, Hastamızın doğuştan kalbin sağ sol atrumlar arasında 4 santimlik bir açıklık vardı ve hastada akciğer tansiyonu dediğimiz pulmoner hipertansiyon gelişmişti. Nefes darlığı ve sık çarpıntıları vardı. Hasta bu tür bir ameliyat için gecikmiş durumdaydı. Bütün bulguları değerlendirip ameliyat kararı verdik. Bu ameliyat iki şekilde oluyor; ya standart yöntemle ya da yeni minimal dediğimiz küçük bir insizyonla girmek suretiyle yapılabilir. Üniversite hastanelerinde minimal invazıf girişimleri yavaş yavaş başlamış durumda. Biz de kendi kliniğimizde bu yöntemi yapıyoruz. Hastamızın genç oluşu, özellikle halk arasında iman tahtası dediğimiz kemiğin açılmasıyla ameliyat yapıldığı zaman en az 3 ay bir sıkıntı çekmekte ve yan yatmaması gerekiyor. Bu hasta konforunu bozan bir olay. Ancak biz hastanın göğsünde küçük bir insizyonla girmek suretiyle ameliyatı gerçekleştirdik ve bugün üçüncü günündeyiz. Hastamız serviste ve geziyor, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. İki gün sonra da taburcu etmeyi düşünüyoruz dedi. Hasta Rukiye Sağır ise böyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmediğini belirterek, Hastanede kalbimin delik olduğunu öğrendim. Hocalarımıza teşekkür ederim. Bütün doktorlar çok ilgilendi. Çok memnunum, ayaktayım çok şükür. dedi. Görüntü Dökümü --------------------- -Hastanın görüntüleri -Doktorun açıklaması -Hastanın konuşması Haber SİVAS, (DHA) (Tür: Yurt)

