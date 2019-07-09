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Grip şüphesiyle gittiği hastanede, kalbinin delik olduğunu öğrendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

MALATYA'da, grip şüphesiyle hastaneye giden Şevket Temel'in (17) kalbinde doğuştan 1,6 santimlik delik olduğu ortaya çıktı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, grip şüphesiyle hastaneye giden Şevket Temel'in (17) kalbinde doğuştan 1,6 santimlik delik olduğu ortaya çıktı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Temel'in kalbindeki delik kapatıldı. Malatya'da ailesiyle oturan Şevket Temel, bir ay önce gribal enfeksiyon şüphesiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Başvurunun ardından Dr. Ertuğrul Kurtoğlu'nun kontrolüne alınan, kan tahlilleri yapılıp röntgeni çekilen Şevket Temel'in doğuştan kalbinin delik olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Temel'in kalbindeki 1,6 santim delik kapatıldı. Hastanede bir gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen Şevket Temel, "Bu doğuştan gelen bir delikmiş. Doktorlar özel olarak ilgilendiler ve beni sağlığıma kavuşturdular" dedi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, merkezlerinde ilk kez doğuştan kalbi delik olan bir hastayı sağlığına kavuşturduklarını vurgulayarak, "Kasıktan bir iğneyle girilerek delik kalbi kapattık. Bu tedavi şekli dünyada çok yaygın olarak yapılıyor. Merkezimizde ilk defa bu yöntem uygulandı. Bundan sonra da inşallah bu tip hastaları tedaviye devam edeceğiz. Hastamızın sağlık durumu son derece iyi ve operasyondan bir gün sonra taburcu edilerek normal hayatına döndü" diye konuştu.

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