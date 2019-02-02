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Grip şüphesiyle gittiği hastanede ölen işçi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 20:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, grip şüphesiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden tekstil işçisi Özkan Başkurt (35), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Grip şüphesiyle gittiği hastanede ölen işçi toprağa verildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, grip şüphesiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden tekstil işçisi Özkan Başkurt (35), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil işçisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Özkan Başkurt, perşembe günü evinde rahatsızlandı. Grip olduğunu düşünen Başkurt, Çorlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorların verdiği reçete ile eczaneden ilaçlarını alan Özkan Başkurt, eve geri döndü. Bir süre sonra tekrar rahatsızlanan ve ateşi yükselen Başkurt, tekrar hastaneye gitti. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Başkurt, bir süre sonra hayatını kaybetti. Başkurt'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Özkan Başkurt’un cenazesi, bugün memleketi Zonguldak'ın Karaman beldesine götürüldü. Özkan Başkurt, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Grip şüphesiyle gittiği hastanede ölen işçi toprağa verildi

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