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Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Gribin antiyobitik de kullanılsa geçme süresinin değişmediğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Burak Kocagözoğlu, “Lütfen gripseniz ve bu tanı kesinse antibiyotik kullanmayın ve doktorunuzu antibiyotik için zorlamayın.

Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın

Gribin antiyobitik de kullanılsa geçme süresinin değişmediğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Burak Kocagözoğlu, “Lütfen gripseniz ve bu tanı kesinse antibiyotik kullanmayın ve doktorunuzu antibiyotik için zorlamayın. Eğer doktorunuz teşhisinde eminse antibiyotik konusunda çok ısrarcı olmayın. Size yarardan çok zararı olabilir” dedi.
Grip ve soğuk algınlıklarının artığı mevsimsel dönemde uyarılarda bulunan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Burak Kocagözoğlu, "Nezle ve gribi ayırmak lazım. Eğer kendinizi çok halsiz, yoğun kas ve eklem ağrılarınız varsa tabiri caizse vücudunuz dökülüyorsa, ateşiniz özellikle 3 günü geçmiş şekilde yüksek seyrediyorsa, boğaz ağrınız çok belirginse bu grip olabilir. Gripten korkmaya gerek yok bu viral bir enfeksiyon ve kişi kendi bağışıklığıyla yenecek. Verdiğimiz ilaçlar daha çok hastanın konforunu sağlamaya yönelik. Ateşi düzenlemek, ağrıları biraz dindirmek, burun açmak gibi. Ama sonuçta grip mikrobun yenen hastanın kendi bağışıklığıdır. O yüzden grip ya da nezle önce bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Aslında bunu hastalığa yakalanmadan önce düşünerek tedbir almamız lazım. Özellikle bağırsak floramızı kuvvetli tutarak, probiyotiklerle destekleyerek gelecek soğuk algınlıklarına karşı hazırlıklı olabiliriz” diye konuştu.
Grip, nezle ve soğuk algınlığı durumlarında öncelikli olanın hastanın dinlenmesi olduğuna işaret eden İzmir Özel Egesante Tıp Merkezi doktorlarından Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Burak Kocagözoğlu, "Öncelikle mümkünse dinlenmek gerekiyor. Vücut aktivitesini kısıtlarsak grip mikrobuyla daha iyi savaşırız. Onun dışında etkinliği kanıtlanmış C vitaminini doğal yoldan alabiliriz veya çeşitli preparatlar kullanabiliriz. Ayrıca hepimizin çok iyi bildiği, çok önemsemediğimiz belki babaanne ve anneannelerimizden kalan şeyler; ıhlamur, adaçayı güzel bir tavuk suyu ya da tarhana çorbası bunlar hem sıvı alımımızı artıracak hem de özellikle ıhlamur ve ada çayının antiviral etkinliğinden faydalanacağız. Sadece ada çayını biraz dikkatli kullanmak gerekebilir, aynı zamanda idrar sökücü ve bu da bir miktar sıvı kaybına neden olabilir. Bir iki bardaktan fazla tüketmeyi düşünüyorsak, gargara olarak kullanmak boğaz ağrılarımız için özellikle çok daha iyi olacaktır. Ancak bitkisel şeyleri ‘iyi gelecek’ diye çok abartmamak lazım. Çünkü bünyeden bünyeye değişmek üzere beklemediğimiz etkiler görülebilir. İlaçlarda dozları daha iyi bildiğimiz için daha net konuşabiliyoruz yani “Günlük 3 tabletten fazla almayın” gibi. Bitkiselde 6 bardak mı 8 bardak mı zarar gelir, bunu çok net bilmiyoruz. O yüzden çok aşırı abartmamak lazım” ifadelerini kullandı.

“Antibiyotik kullanmayın ve doktorunuzu yazması için zorlamayın”
Grip tanısı doktor tarafından kesin olarak konulduysa antibiyotik kullanılmamasının daha iyi olacağını dile getiren Uzman Dr. Kocagözoğlu, “Lütfen gripseniz ve bu tanı kesinse antibiyotik kullanmayın ve doktorunuzu antibiyotik için zorlamayın. Çünkü özellikle grip çok ciddi eklem ve kas ağrıları yaptığı için hasta kendini çok kötü hisseder. Ve “Ben bunu galiba kendim atlatamayacağım, bir antibiyotiğe ihtiyacım var’ diye düşünür. Muayenede de doktoru bu yönde yönlendirir. Eğer doktorunuz teşhisinde eminse antibiyotik konusunda çok ısrarcı olmayın. Size yarardan çok zararı olabilir. Antibiyotik kullanmayın dedik ama grip için ilaçlar var mı evet var. Grip için antiviral ilaçlar kullanabiliyoruz. Her grip olduğumuzda kullanmak çok doğru değil” dedi.
Grip aşısının her insan için şart olmadığını da kaydeden Dr. Kocagözoğlu, “Grip aşısı etkinliği kanıtlanmış bir şey ama her insan için şart değil. Grip aşısı yakalanacağımız grip mikrobunun biraz benzeri. Hangi mikroba yakalanacağımız belli değil çünkü grip mikrobu sürekli kendini değiştiriyor. O nedenle hastalığı daha kolay atlatmamıza yardımcı olur, kesinlikle önler diyemeyiz. Normal sağlıklı iyi bir bağışıklığı olan insanın grip aşısı olması tamamen kendi tercihi. 65 yaş üstü insanlarda, çocuklarda ve kronik hastalığı olanlarda grip aşısı olmaları mutlaka tavsiye diliyor” ifadelerini kullandı.

Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın

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