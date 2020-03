Grip tedavisinde kuşburnu portakaldan daha etkili!

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kuşburnu çayının oldukça etkili olduğunu dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, kuşburnunun C vitamini içeriği en yüksek olan çaylardan biri olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin artırılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

PORTAKALDAN 40 KAT FAZLA C VİTAMİNİ VAR

C vitamini açısından zengin besinlerden olan kuşburnunun portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerdiğinin altını çizen Diyetisyen Karataş, “Her sabah kahvaltıda kuşburnu reçeli, kuşburnu marmeladı, kuşburnu suyu tüketmek bağışıklık sisteminizi daha etkili şekilde güçlendirecektir. 100 gram kuşburnu, 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir. Bu yüzden portakal yerine aynı miktarda kuşburnu tüketirseniz, vücudunuzun ihtiyacı olan C vitaminini karşılamış olursunuz. Bu değerli vitamin çözündüğü için vücutta depolanmaz. Yani dün yediğiniz kuşburnu veya portakalın bugün size faydası olmaz. Bu nedenle günlük olarak C vitamini almamız gereklidir” dedi.