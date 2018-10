Grip ve soğuk algınlığı için antibiyotik kullanmayın

"RİSK GRUBUNDAKİLER GRİBİ AĞIR GEÇİRİR"

Hastaların çoğunun herhangi bir tıbbi tedavi almadan bol sıvı ve yatak istirahatı ile iyileştiğini fakat risk grubundaki kişilerde hastalığın ağır seyredebileceğini hatta ölümle bile sonuçlanabileceğine vurgu yapan Elkin, “Bu nedenle bu gruptaki hastalar mutlaka bir hekime başvurmalı ve tedavilerine uymalıdırlar. Antibiyotiklerin grip ve soğuk algınlığı tedavisinde yeri yoktur" diye konuştu.

"BOL SIVI ALARAK DİNLENMEK ŞART"

Hastaların hekim önerisi dışında ilaç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Elkin, “Risk grubundaki kişiler mutlaka hekime başvurmalı, hapşırma ve öksürmeleri esnasında mutlaka tek kullanımlık kâğıt mendilleri kullanmalı ve kullandıktan sonra etrafa temas ettirmeden çöpe atmalılar. Hastaların kalabalık ortamlara girmemesi ve bol sıvı alarak yatak istirahatı yapmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

"GRİP AŞILARI GÜVENİLİRDİR"

Hastalıktan korunmanın en etkin yolunun her yıl aşı olmaktan geçtiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Grip aşıları etkin ve güvenilir olup tüm dünyada 60 yıldan daha uzun süredir kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü her yıl virüsteki değişiklikleri takip ederek, aşı içeriği için önerilerde bulunuyor. Dolayısıyla her yıl grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri dikkate alınarak hazırlanıyor. Grip aşısı grip mevsimi boyunca (ekim-mart aylarında) yapılabilir" dedi.