Grip ve zatürre aşısı yaptırmalı mıyız?

Pandeminin yoğun olarak yaşandığı bu günlerde önemi artan grip ve zatürre aşıları hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, yüksek ateşli bir hastalığın seyri sırasında ve aktif enfeksiyon döneminde bu aşıların yapılmadığına dikkat çekiyor. Aşı yapılacak kişinin tamamen sağlıklı olması gerektiğini belirten uzmanlar, 65 yaş üzerindeki kişiler ile KOAH, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon gibi metabolik hastalıkları olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre aşı öncesi mutlaka doktora başvurulması, muayene ve tetkiklerin yapılması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Füsun Eroğlu, grip ve zatürre aşısının her sene risk grubunda olan kişilere önerildiğini belirterek zatürre ve grip aşılarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde ayrı bir önem kazandığını söyledi.

Grip aşısının her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ile bir önceki grip suşlarına (bir önceki yılın grip virüsüne önlem olarak) göre içeriğinin hazırlandığını belirterek grip aşısının koruyuculuğunun yaklaşık 6-8 ay olduğunu söyledi.