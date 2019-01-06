Gripten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Aşı gripten ne kadar koruyor?

Etrafınıza şöyle bir bakın. Herkes ya öksürüyor ya boğazı ağrıyor ya da hapşırıyor. Yüksek ihtimalle bu belirtilere halsizlik sorunu da eşlik ediyor. Böyle olunca akla gelen ilk hastalık ‘grip’ oluyor.

Domuz gribi A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Bu virüse "domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlarda görülen grip virüslerine çok benzemesidir. Domuz gribi virüsü insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır. Domuz gribi, mevsimsel griple aynı şekilde bulaşır. Liv Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Zehra Çağla Karakoç Influenza ile ilgili merak edilenleri anlattı.

BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN

Domuz gribinin belirtileri tıpkı mevsimsel grip gibidir.

• Ateş, üşüme-titreme

• Öksürük

• Boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrıları, baş ağrısı,

• Kırgınlık,

• Halsizlik

• Bulantı

• İshal gibi şikayetler olabilir.

Ayırım laboratuvar olarak PCR testleri ile yapılarak konulabilir. Domuz gribi hafiften-ağır hastalık tablosuna kadar değişen bir klinikle seyredebilir. Ancak gebeler, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler yüksek risk taşır. Grip virüsü her yıl değişime uğrar. Bu nedenle grip aşının da her yıl tekrarlanması gerekir.