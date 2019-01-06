HABER

Gripten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Aşı gripten ne kadar koruyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.01.2019 10:17 | Son Güncelleme

Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. Bu yüzden elleri yıkamak en temel korunma yöntemi. Peki, ama neden herkes grip?

Gripten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Aşı gripten ne kadar koruyor?

Etrafınıza şöyle bir bakın. Herkes ya öksürüyor ya boğazı ağrıyor ya da hapşırıyor. Yüksek ihtimalle bu belirtilere halsizlik sorunu da eşlik ediyor. Böyle olunca akla gelen ilk hastalık ‘grip’ oluyor.

Domuz gribi A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Bu virüse "domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlarda görülen grip virüslerine çok benzemesidir. Domuz gribi virüsü insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır. Domuz gribi, mevsimsel griple aynı şekilde bulaşır. Liv Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Zehra Çağla Karakoç Influenza ile ilgili merak edilenleri anlattı.

BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN

Domuz gribinin belirtileri tıpkı mevsimsel grip gibidir.
• Ateş, üşüme-titreme
• Öksürük
• Boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrıları, baş ağrısı,
• Kırgınlık,
• Halsizlik
• Bulantı
• İshal gibi şikayetler olabilir.

Ayırım laboratuvar olarak PCR testleri ile yapılarak konulabilir. Domuz gribi hafiften-ağır hastalık tablosuna kadar değişen bir klinikle seyredebilir. Ancak gebeler, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler yüksek risk taşır. Grip virüsü her yıl değişime uğrar. Bu nedenle grip aşının da her yıl tekrarlanması gerekir.

ANTİBİYOTİKLER ETKİSİZDİR

Domuz gribinde risk gruplarında ölüm riski artar. Özellikle yaşlılar, gebeler, küçük çocuklar, morbid obezler, kronik hastalığı (astım, kalp hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı, kanser hastaları…) olanların risk faktörü yüksektir. Risk grubunda olanların grip şikayetlerinin başlaması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak destek almaları gerekir.Bu hasta gruplarında antiviral tedavi dediğimiz ilaç tedavisi, şikayetler başladıktan sonraki 48 saat içinde etkindir. Geç başlanması durumunda etkisiz kalır. Antibiyotikler domuz gribinde etkisizdir.

ELLERİ YIKAMAK EN TEMEL KORUNMA YÖNTEMİ

Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yıkanmalıdır. Domuz gribi ve mevsimsel gripten korunmada genel hijyen kurallarına uyum önemlidir; yani öksürme ve hapşırma sonrası ellerin su ve sabunla iyice yıkanması veya alkol içeren el antiseptikleri kullanılması, hasta kişilerle temas durumunda maske kullanılması ve ellerin yıkanması, hasta kişinin bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gereklidir.

BUNLARI UNUTMAYIN

• Her yıl grip aşınızı yaptırmayı unutmayın.
• İlaç kararını doktor vermelidir.
• Genel hijyen kurallarına uyma ve el yıkama hastalıktan korunmada çok önemlidir.
• Doğal beslenmek, bol sıvı tüketmek, dinlenmek; iyileşmek için önemlidir.

PARTNERYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılarYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılar
Psikolog Kazancı: Öğrencilerde kronik yorgunluk, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirPsikolog Kazancı: Öğrencilerde kronik yorgunluk, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir
'Hayati önem arz eden ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşanabilir''Hayati önem arz eden ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşanabilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grip ve soğuk algınlığı grip nasıl geçer grip tedavisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike! Ezcacılar uyardı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

İdrar kaçırma nedenleri nelerdir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl çözülür?

Gülerken ve hapşırırken idrar kaçırıyorsanız işte nedeni

Depresyon, cinsel işlev bozukluğuna neden oluyor

3 kişiden 1'i yatakta bu sorunu yaşıyor!

Trakeit nedir? Trakeit tedavisi için ne yapmalı?

Kuru ve şiddetli öksürük trakeit işareti olabilir

Geçici iskemik atak nedir? Geçici felç belirtileri nelerdir? Geçici iskemik atak nedenleri nelerdir? Geçici iskemik atak tedavisi nasıl yapılır?

Kalıcı inmenin öncüsü: Geçici iskemik atak

Kolon kanseri tedavisi ve rektum kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kolon ve rektum kanserinde tedavi yöntemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.