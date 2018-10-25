Gripten korunmanın etkili yolları

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları da kol gezmeye başlıyor. Bilhassa grip, toplumu ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Yaygın ve aynı zamanda bulaşıcı özellik taşıyan grip, ateş, boğaz ağrısı, kusma, burun akıntısı, halsizlik ve bazen de ishal gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ancak birkaç günlük rutin ile bu hastalıktan korunmak mümkün olabiliyor.

Gripten nasıl korunabilirsiniz?

1 / 6 GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU TÜKETİN Kış aylarında havaların soğuması ile su tüketimi azalır. Fakat kışın da yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir.

2 / 6 Isınmak amacıyla rağbet edilen çay kahve gibi içecekler suyun yerini tutmadığı gibi, aksine vücuttan su atılmasına sebep olur. Bu nedenle günde en az 2 litre su tüketmeye de özen gösterilmelidir.

3 / 6 SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN Gripten korunmanın en etkili yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Kış aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi için hem bitkisel hem de hayvansal proteinleri yeteri kadar almak gerekiyor. Ayrıca çinko, C vitamini ve Omega-3 içeriğinden zengin gıdalarla da vücut bağışıklığı desteklenmelidir. Çinko ihtiyacı için kuzu ve sığır eti, ıspanak, kuru fasulye, bezelye, mantar ve kabak, C vitamini ihtiyacı için portakal, mandalina ve bol limonlu salatalar, Omega-3 içinse haftada 2-3 kez balık ve günde 2 tam ceviz tüketilebilir.

4 / 6 YETERLİ UYUYUN Düzensiz ve kalitesiz uyku, vücut direncinin zayıflamasına ve bedenin hastalıklara açık hale gelmesine neden olur. Çünkü uykunun yeteri kadar alınamaması, vücudun ve organların kendini yenileyememesine yol açabilir. Ayrıca yoğun stres dönemlerinde vücut hastalıklara daha yatkın hale gelir. Bunun nedeni de vücudun stresi yenebilmesi için çeşitli maddeler üretmesi ve vücudun dengesini şaşırmasıdır. Çünkü vücut çabalama halindeyken immün sistemde çöküş yaşanır, böylece hasta olma ihtimali daha da yükselir. Bu sebeple stresle başa çıkmaya çalışılmalıdır.

5 / 6 ANTİBİYOTİK İLAÇLARA SARILMAYIN Kış aylarında enfeksiyon hastalıklarından korunabilmek için gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Bilhassa doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanımından uzak durulmalıdır. Çünkü antibiyotik ilaçlar, bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Gereksiz antibiyotik kullanımı sağlığı olumsuz yönde etkiler. Grip en fazla solunan hava vasıtasıyla vücutlara alınır. Bu nedenle kış aylarında vakit geçirilen kapalı alanların sık sık havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Mümkün olmayan durumlarda ise kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Bu gibi önlemler gribe karşı korumada etki sağlayacaktır.