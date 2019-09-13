Grizu 263, Türksat model uydu yarışması birincisi

TEKNOFEST kapsamında Türksat tarafından 10-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 4. Türksat Model Uydu yarışmasında Grizu-263 Uzay Takımı, 95 takım arasında Türkiye birincisi oldu. Haziran ayında NASA sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition model uydu yarışmasında ABD’de Dünya ikincisi olan uzay takımı, Gölbaşı/Ankara tesislerinde düzenlenen ’Model uydu’ yarışmasında Ön Tasarım ve Kritik Tasarım puanlamasında 100 üzerinden 100 puan alarak finallere kaldı. Finallerde de uçuş görevlerini eksiksiz tamamlayan Grizu 263 takımı Türkiye birincisi oldu. Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "İlk başta 95 ekip katıldı. Ön elemelerden sonra 38 ekibe düştü. Finallerde 38 ekip yarıştı. Grizu 263 ekibi bu yarışmada birinciliği elde ederek başarıya imza attı. Model uydu yarışması denildiği zaman gerçek bir uydunun tasarım faaliyetlerinde dosyalama sürecinden başlayıp model uydunun yapılması, fırlatılması, test edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarından oluşan uzun süreçli bir yarışma stratejisini içeriyor. Gerçekten çok çaba sarf eden yoğun bir çalışma sonucunda bir başarı olduğunu burada belirtmek isterim. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni de ön plana çıkartmak isterim. Gerçekten hem dünyada hem ülkemizde diğer bütün büyük üniversitelerle ismini çok duyduğumuz çok iyi bildiğimiz uluslararası ve ulusal düzeyde ekiplerin katıldığı yarışmalarda üst üste ve istikrarlı bir şekilde başarılarına devam etmektedir. Süreç boyunca bize desteklerini esirgemeyen başta Erdemir olmak üzere TAİ olmak üzere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar bu yürüyüşümüzde gerçekten yolumuzu açan destekçilerimiz" diye konuştu.

’Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine’ Takım kaptanlarından Çağlar Aytaç Dursun, takım isminin hikayesine değinerek şöyle dedi: "Model uydu yarışmasını şampiyon olarak göğüsledik. Burada çok merak edilen Grizu-263 ismi ön plana çıkıyor. Bunun anlamını insanlar merak ediyor. 1992 yılında Kozlu’da gerçekleşern grizu faciasında 263 madencimiz şehit olmuştu. Onların ismini anmak istediğimiz sebebiyle takımımıza böyle bir isim koyduk. Burada mottomuz açıkçası ’karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi’ olarak bu yolculuğa başladık. Çalışmalarımıza yaklaşık 3 yıldır devam ediyoruz. Türksat, CanSat ve Pocket-kup birimimizden oluşuyor takımımız 35 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 95 takımın başvurduğu yarışma Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin de içinde bulunduğu ilk işi aşamada yüz üzerinden 100 tam puan alarak biz finallere kaldık. İlk iki aşamayı da tekrarlayarak finallerde de sorunsuz bir şekilde uçuşumuzu gerçekleştirdik. Şampiyonluğu elde ettik. Bu noktada takım arkadaşlarımıza, üniversitemize, şehrimize teşekkür etmek istiyoruz. Valimiz Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Mustafa Çufalı ve Dekanımız Hakan Kutoğlu’na çok teşekkür ediyoruz."

2020’de pocket-kup uydusu fırlatacaklar

Önümüzdeki süreçteki projeleri anlatan takım kaptanı Muzaffer Duysal, "Bu başarıların üzerine daha da bir hedef koyarak uzaya uydu gönderme projemiz vardı. İki senelik bir projeydi. Bir senesini tamamladık. 2020 yılının yaz aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Gerekli anlaşmalar yapıldı. Proje kapsamında üniversitemize yer istasyonu kurduk. Düşük yörüngedeki uydulardan veri almamızı sağlayacak kendi uydumuzu hem de farklı uyduları dinleme imkanına sahip olacağız. Önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağız. Eş zamanlı olarak uydumuzun tasarımları devam ediyor. Onlarda da epey ilerledik. 2020 yılının yaz ayında uydumuzu fırlatmayı planlıyoruz" dedi.

Turksat birim yöneticisi Berat Hürtürk de model uydu yarışmasında başarı elde eden takım arkadaşlarını kutladı.

"Grizu 263 kurumsal bir yapıya kavuştu"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu da şöyle söyledi:

"Çok büyük gurur duyduk. Bu gururu son yıllarda çok sık yaşamaya başladık. Grizu 263 takımı üç sene önce bu yola çıktığında bizler de onların hayallerine destek olmaya çalıştık. Onlar hayal etmişti. Biz de öğrencilerimizin başarabileceğine ve kimseden eksiği yok hatta çok daha fazlaları var dedik. Bu yolda onlara destek olduk. Hayallerine engel olmadık. Burada geçen üç sene sonucunda giderek kurumsallaşan bir yapı ortaya çıktı. Artık Grizu263 takımımız kurumsal bir yapıya kavuştu. Yeni başvurular alıyor. Yeni arkadaşlar alıyor. Eski öğrencilerimiz bilgilerini yeni gelenlere aktarıyor. Bunun sonucunda iki tane dünya ikinciliği ve en sonunda da Türkiye’de çok önemli bir yarışmada Türksat’ın düzenlediği yarışmada model uydu yarışmasında birincilik elde ettiler. Bu bizim için gurur verici bir durum. Çünkü BEÜ Mühendislik Fakültesi 90 yıllık bir çınar. İnsanlarımızın bazılarının kafasında hep şöyle şeyler oluyor. Hep belirli yerlerdeki üniversiteler, bazı üniversiteler başarıyı elde edebilir. Hayır. Biz diyoruz ki biz burada Zonguldak’ta Türkiye’de en yetenekli yüksek öğretim yapan mühendislik fakültelerinden bir tanesiyiz. Öğrencilerimize inanıyoruz. Onların bu yarışmalara girmelerini cesaretlendiriyoruz."



