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Kopan buzul kütlesi can aldı: 1 ölü, 2 kayıp

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın Uummannaq bölgesi yakınlarında buzul kütlesinin kopması sonucu 1 balıkçı yaşamını yitirdi.

Kopan buzul kütlesi can aldı: 1 ölü, 2 kayıp

Danimarka Krallığı'na bağlı dünyanın en büyük adası Grönland'ın batısındaki Uummannaq bölgesi yakınlarında buzul kopması sonucu 1 balıkçı öldü, 2'si kayboldu.

Grönland polisinden yapılan açıklamada, Uummannaq bölgesi yakınlarındaki Ukkusissat/Perliffik fiyordu civarında bir buzul kütlesinin koptuğu ve 3 balıkçı için kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.

Kayıp balıkçılardan birinin ölü bulunduğu, diğer ikisini arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kopan buzulların denizde büyük dalgalar oluşturduğuna vurgu yapılarak, bölge halkından kopma riski bulunan buzullardan uzak durmaları istendi.

BUZ TABAKASI ERİYOR

Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük adası ve Kuzey Kutbu'nun yüzeyi en fazla buz kütlesiyle kaplı bölgesi olan Grönland'ın buzul örtüsü küresel ısınma nedeniyle tahmin edilenden daha hızlı eriyor.

CNN'de yer alan habere göre, Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

KAYNAK: AA

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