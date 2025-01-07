Grönland, Kanada ve Panama Kanalı... Trump'ın hedefinde bu kez orası var: "İsmi Amerika Körfezi olarak değişecek"

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık değişimi yaşanacak. Joe Biden başkanlık koltuğunu Trump'a bırakacak. 20 Ocak'a sayılı günler kala Trump yaptığı açıklamalarda gündem olmaya devam ediyor.

GRÖNLAND, KANADA VE PANAMA KANALI AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Zengin yer altı rezervlerine sahip ve stratejik konumu itibarıyla öne çıkan Grönland ile ilgili Trump, Ada'nın ABD kontrolünde olması gerektiği ifade etmişti.

Trump, Kanada ile ilgili olarak da "büyük eyalet" ifadesi kullanmıştı. Trump, Kanada'nın ABD'ye katılması gerektiğini düşündüğünü aktarmıştı.

Trump, ABD gemilerinin Panama Kanalı'nı kullanmak için ödediği para için "Kazıklanıyoruz" demiş ve bu durum değişmezse "Panama Kanalı'nın tamamen, çabucak ve soru sorulmadan ABD'ye devrini talep edeceklerini" söylemişti.

BU KEZ HEDEFİNDE ORASI VAR

Son olarak Trump, Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirileceğini söyledi.

"ERDOĞAN BENİM ARKADAŞIM"

Trump, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorusuna "Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.

Gazze ile ilgili olarak Trump, "Ben dönene kadar Gazze'de Hamas rehineleri bırakmazsa kıyamet kopacak" diye konuştu.

Suriye konusuna da değinen Trump, "Türkiye'nin Suriye'deki adımlarıyla İran ve Rusya zayıfladı, Suriye'den asker çekip çekmeyeceğimi söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.