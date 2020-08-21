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Grönland’da rekor düzeyde buzul eridi

21.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Grönland’da 2019’daki yüksek sıcaklıklar sebebiyle rekor düzeyde buzul kütlesi eridi.

Grönland’da rekor düzeyde buzul eridi

Bilim insanlarının son yaptığı araştırmaya göre eriyen buzul kütleleri ABD’nin Kaliforniya eyaletini kaplayabilecek büyüklükte.Grönland'da yapılan bir araştırma 2019 yılında 532 milyar ton buzulun eridiğini ortaya koydu. Araştırmada, bu miktarın 2012 yılındaki rekorun üzerinde olduğuna dikkat çekildi. 2012 yılında eriyen buzul miktarı 464 milyar ton olarak kaydedilmişti. Sonuçları Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan araştırma, Almanya'nın Bremerhaven kentindeki Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) ile Potsdam Jeolojik Araştırma Enstitüsü (GFZ) tarafından yapıldı. Uydu görüntüleri ve örnek verilerin değerlendirdiği araştırmada, Gröndland'da 2003 yılından bu yana yılda yaklaşık 235 milyar ton buzulun eridiği, 2019 yılında kaydedilen kaybın yağan kar oranından yüzde 80 fazla olduğu belirtildi.

Alman Alfred Wegener Enstitüsü’nden araştırmanın yürüten Ingo Sasgen çıkan sonucu “Grönland’daki buz tabakası sadece erimiyor, daha hızlı bir ivmede eriyor” diye değerlendirdi.

Grönland'da adece geçen yıl kaydedilen buzul erimelerinin, küresel deniz seviyesini 1,5 milimetre yükselttiği tahmin edilirken söz konusu araştırmayı yapan ekipten bilim insanı Alex Gardner, “Bu küçük bir rakam görünse de dünyamız için çok büyük, hatta şaşılacak derecede büyük” değerlendirmesi yaptı.

Gardner, bunun özellikle kıyıların aşınması gibi pek çok probleme yol açabiliceğine dikkati çekti. Gardner rekor düzeydeki erimenin sebebini, geçen yıl Kanada’dan gelen yüksek basıncın kuzey jet akımının yönünü değiştirmesi ve Grönland’a ABD ve Kanada üzerinden gelen güney rüzgarlarını ısıtması olarak açıkladı.

Ohio Üniversitesi'nden bilim insanları da Ağustos ayı ortasında yaptıkları açıklamada, Grönland'daki buzulların erimesinin hızlandığını vurgulayarak, küresel ısınma derhal sona erse bile bu erimeyi durdurmanın artık mümkün olmadığına dikkati çekmişti.

AP,dpa/DBN,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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