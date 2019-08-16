HABER

Grönland'den Trump'a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

Grönland Dışişleri Bakanlığı: - "İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz"

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.

BBC'nin haberine göre, Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberler üzerine Grönland Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Grönland milletvekili Aaja Chemnitz Larsen, Twitter üzerinden Trump'ın iddia edilen bu isteğine tepki göstererek, "Danimarka ile daha iyi ve daha eşit ortaklığın" izlenecek yol olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Danimarkalı politikacılar da Trump'ın Grönland'i almak istediği haberlerine karşı çıkarken, eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen "Bu bir 1 Nisan şakası olmalı ancak hiç zamanı değil." yorumunu yaptı.

- Trump'ın Grönland'i satın almayı dile getirdiği iddiası

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Beyaz Saray ve Danimarka hükümeti ise konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
Ümraniye'de tekstil atölyesinde yangın Ümraniye'de tekstil atölyesinde yangın 
Çocuk ve gençler sulama kanallarında serinlediÇocuk ve gençler sulama kanallarında serinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump grönland

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.