Grönland'den Trump'a yanıt

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.

BBC'nin haberine göre, Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberler üzerine Grönland Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Grönland milletvekili Aaja Chemnitz Larsen, Twitter üzerinden Trump'ın iddia edilen bu isteğine tepki göstererek, "Danimarka ile daha iyi ve daha eşit ortaklığın" izlenecek yol olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Danimarkalı politikacılar da Trump'ın Grönland'i almak istediği haberlerine karşı çıkarken, eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen "Bu bir 1 Nisan şakası olmalı ancak hiç zamanı değil." yorumunu yaptı.

- Trump'ın Grönland'i satın almayı dile getirdiği iddiası