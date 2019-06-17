Groupe PSA, Opel’in Torbalı’daki arazisine yatırım yapacak

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını belirtti.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamada, şirketin, sahibi olduğu Opel markasının İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını belirterek, projenin detayları netleştiğinde ayrıca duyurusunu yapacaklarını bildirdi.

1990 yılında devreye alınan ve 2000 yılında kapanan Opel tesisini tüm Groupe PSA markaları için stratejik bir yedek parça deposu haline getirmek istediklerini söyleyen Cornuaille, "Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Sahibi olduğumuz Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Opel’in Torbalı arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız proje ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu doğruluyoruz." ifadelerini kullandı.

Torbalı arazisinin Groupe PSA’ya ait olduğunu belirten Cornuaille, Opel’in bu araziye başka bir marka tarafından fabrika yatırımı yapılmasıyla ilgili herhangi bir müzakeresinin olmadığının da altını çizdi.

