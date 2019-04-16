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Groupe PSA Türkiye çalışanları "Birleşme Toplantısı"nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

Şirket yöneticileri, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının tek çatı altında faaliyet göstermeye başlamış olması dolayısıyla çalışanları ile “Birleşme Toplantısı”nda buluştu

İSTANBUL (AA) - Otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA’nın Türkiye’deki temsilcisi Groupe PSA Türkiye, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının tek çatı altında faaliyet göstermeye başlamış olması sebebiyle tüm çalışanları için bir “Birleşme Toplantısı” gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Groupe PSA’nın Türkiye’deki temsilcisi Groupe PSA Türkiye, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının tek çatı altında faaliyet göstermeye başlamış olması sebebiyle tüm çalışanları için bir “Birleşme Toplantısı” düzenledi.

1 Nisan tarihi itibarıyla Opel markasını İzmir’den İstanbul’a taşıyan Groupe PSA Türkiye, bünyesinde yer alan dört markanın Türkiye’deki satış, pazarlama ve satış sonrası faaliyetlerini İstanbul ofisinde tek çatı altında yürütüyor. İlki gerçekleştirilen Birleşme Toplantısı 150’ye yakın Groupe PSA Türkiye çalışanını bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, otomotiv sektöründe yaşanan daralmaya rağmen Groupe PSA’nın her geçen gün büyüdüğüne ve güçlendiğine dikkati çekerek, grubun Avrupa’nın ikinci en büyük otomotiv üreticisi olduğunu, 2018’de dünya çapında gerçekleştirdiği 3,4 milyon satış rakamı ile yüzde 6,8 büyüme kaydederek beşinci istikrarlı yılını tamamladığını bildirdi.

Groupe PSA’nın 211 bin çalışana sahip dev bir kuruluş olduğunu belirten Cornuaille, grup gelirinin 2018’de yüzde 18,9 artarak 74 milyar avroya ulaştığını kaydetti.

Cornuaille, Groupe PSA Türkiye olarak 2019 yılında yüzde 11’in üzerinde pazar payı hedeflediklerini aktararak, hedeflerinin otomotiv sektöründeki üçüncülük konumunu korumak ve Türkiye pazarında birinci sınıf müşteri deneyimi sunmak olduğunu kaydetti.

Toplantıda Peugeot, Citroen, Opel, DS marka yöneticilerinin yanı sıra insan kaynakları, satış sonrası, kalite ve müşteri hizmetleri, kurumsal planlama ve finans departmanlarının yöneticileri de 2019 yılı için hedeflerini ve planlarını anlattı.

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