Grundig küçük ev aletlerindeki büyük indirimleri kaçırmayın!

Zamandan tasarruf etmemizi sağlayan küçük ev aletleri evlerin demirbaşı haline geldi. Grundig küçük ev aletleri sayesinde evinizdeki geçirdiğiniz zamanı konforlu hale getirin. Hem temizlik yaparken hem de mutfak işlerinde kullanabileceğiniz ürünler sayesinde ev işlerinin altından kolayca kalkacaksınız. İşte Amazon’dan satın alabileceğiniz indirimli Grundig ev aletleri…

1- Çayınız demli ve taze kalsın

Sıcak tutma fonksiyonu bulunan Grundig CM 1020 Cam Demlikli Çay Makinesi ile çaylarınız sıcak ve taze kalır. Paslanmaz çelik çay filtresi sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir demleme deneyimi sunar. Kolay temizlenen yapısı sayesinde zahmetsizce yıkayabilirsiniz.

2- Mutfakta harikalar yaratabileceğiniz bir set!

Grundig Rendeli Blender Seti turbo özelliği sayesinde mutfaklara hız kazandırır. Tek tuşla kontrol edilen blender 1500 watt gücünde. Tüm ürünleri hızlıca istediğiniz kıvama getiren sete BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Evinizde en ufak bir toz kalmayacak

A sınıfı enerji kategorisindeki Grundig HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürgesi yüksek emiş gücüne sahip. 6 metre uzunluğunda kablosu bulunan süpürge evlerin her bir köşesine ulaşır. Toz miktarını takip etmeye imkan tanıyan göstergesi sayesinde haznesini ne zaman boşaltacağınızı hemen anlayabilirsiniz.

4- Hem ızgara hem de tost makinesi!

Isı ayar sistemli Grundig Tost Makinesi, 6 dilim tostu aynı anda pişirebilir. 180 derece açılabilen tasarımı sayesinde geniş kapasiteli ızgara işlevi görür. Yalnızca kahvaltılarda değil her öğünde kullanabileceğiniz ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Sağlıklı yaşama bir adım daha yaklaşın

Yavaş sıkım özellikli katı meyve sıkacağı olan Grundig Professional Line Slow Juicer sağlıklı yaşam deneyimini evlere getirir. Hem meyve hem de sebze sıkmaya uyumlu olan cihaz, içine konulan ürünleri yavaş devirde ezerek vitamin ve mineralleri korur. Sorbe aparatı ile öğünlerinizde ferah ve sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

6- Kahve tiryakileri için

Aroma özelliği bulunan Grundig Delisia Filtre Kahve Makinesi ile kahvenizi dilediğiniz sertlikte hazırlayabilirsiniz. Zamanlayıcı fonksiyonuna sahip LCD ekranı bulunan model hem şık, hem de kullanışlı. Otomatik kapanma özelliğine sahip kahve makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Yemekleriniz göz açıp kapayıncaya kadar hazır

800 Watt motor Grundig Delisia Doğrayıcı maksimum verimle çalışır. 1 litrelik geniş kapasiteli haznesi bulunur. 4 adet paslanmaz çelik bıçak yapısı sayesinde içine konulan her şeyi anında parçalar. Hız ayarı bulunan ürün sayesinde yemek yaparken zamandan tasarruf edebilirsiniz.

8- Artık kızartma yapmaktan kaçınmayacaksınız

Bir kaşık yağ ile kızartma yapabilen Grundig FR 4032 A Fresh Fryer Az Yağlı Pişirici sayesinde yemekleriniz hem zahmetsiz hazırlanır hem de sağlıklı olur. 3 litre tencere kapasitesine sahip cihaz, büyük porsiyonlar pişirmek için ideal. Isı kontrolünü ve zamanlamasını ayarlayabileceğiniz ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Yer kaplayan süpürgelere son!

Grundig 3in1 Kablosuz Dikey Süpürge özellikle kısıtlı alana sahip evler için ergonomik bir ürün. Kablo derdi olmadan her yere taşınabilir ve en ince köşelere ulaşabilir. Işıklı başlığı sayesinde mobilyaların altını temizlerken kolaylık sağlar. İndirimli fiyatıyla karşınıza çıkan süpürgeyi kaçırmayın!

10- Misafirleri bekletmeye son!

Grundig Türk Kahvesi Makinesi hem estetik hem de çok kullanışlı. Dört fincan kahveye yetecek kadar kapasiteye sahip cezvesi sayesinde misafirlere tüm kahveleri aynı anda götürebilirsiniz. Taşma emniyeti bulunan ve pişirme sonlandığında uyarı veren Türk kahvesi makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.



