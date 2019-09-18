Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar yaza Mirkelam ile veda etti

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Mirkelam, Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’ın son konuğu oldu. Binlerce İstanbullu, yıldızların altında yaz mevsimine Mirkelam ile veda etti.

Yaz akşamlarına yeni bir soluk getiren müzikli söyleşi programı Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar; Fatma Turgut, Eda Baba, Emre Altuğ ve Can Bonomo’nun ardından dün akşam Türk pop müziğinin sevilen ismi Mirkelam’ı ağırladı. Mirkelam, geçmişten bugüne en sevilen şarkıları akustik performans ile yorumladı. Binlerce müziksever şarkıları ayakta alkışlarla eşlik ederek söyledi.

Mirkelam şarkılarının yanı sıra kariyerinde yaşadığı güldüren anılarını hayranları ile paylaştı. Bir katılımcının ‘Kokoreç’ şarkısının yazılma hikayesini sorması üzerine, "Sene 1986 ve çok sevdiğim bir arkadaşımla bir akşam Hisar’da kokoreç yiyelim dedik. Şarkı 2000 yılında çıkmış olabilir ancak o zaman o anının şarkısını olacağını biliyordum. Sanat her zaman ulvi şeylerden doğmayabiliyor, herhangi bir şeyden çıkabiliyor. Bu da öyle oldu" yanıtını verdi.