HABER

Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’ın son konuğu Mirkelam

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar yoğun istek üzerine bir kez daha misafirlerle buluşacak.Yaz akşamlarına yeni bir soluk getiren müzikli söyleşi programı Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar, yoğun istek üzerine bir kez daha Akmerkez Üçgen Teras’ta misafirlerle buluşacak.

Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’ın son konuğu Mirkelam

Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar yoğun istek üzerine bir kez daha misafirlerle buluşacak.

Yaz akşamlarına yeni bir soluk getiren müzikli söyleşi programı Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar, yoğun istek üzerine bir kez daha Akmerkez Üçgen Teras’ta misafirlerle buluşacak. Müzik ve sohbet dolu yaz gecelerine İstanbullular 17 Eylül Salı akşamı Türk pop müziğinin sevilen ismi Mirkelam ile veda edecek.
Mirkelam, geçmişten bu güne en sevilen şarkıları yıldızların altında yorumlayacak. Grup solistleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen’in gülümseten anıları ve samimi hikayeleri de şarkılara eşlik edecek.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Engelliler sualtı dünyasını keşfettiEngelliler sualtı dünyasını keşfetti
Terörden temizlenen köylerde altyapı atağıTerörden temizlenen köylerde altyapı atağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm nerede?

Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm nerede?

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.