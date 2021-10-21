HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Grup halinde gelip evine giden öğrenciye saldırdılar!

Grup halinde gelip evine giden öğrenciye saldırdılar!

21.10.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da okuldan çıktıktan sonra evine dönen ilkokul öğrencisi, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Vatandaşların yardımına yetiştiği öğrenciye saldıranların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Grup halinde gelip evine giden öğrenciye saldırdılar!

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Menderes İlkokulunda okuyan bir öğrenci, okuldan çıkarak evinin yolunu tuttu. Evine doğru giden öğrencinin önünü kesen 15-16 yaşlarındaki bir grup şahıs, okul yakınlarında öğrenciye saldırdı.

YARDIMINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Grubun saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların geldiğini gören şahıslar olay yerinden hızla kaçarken durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ilkokul öğrencisine saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Rezalet! Yunanistan, göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderdi Rezalet! Yunanistan, göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderdi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.