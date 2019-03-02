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Grup Mercanlar'dan yeni single: "Düşlerim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Grup Mercanlar'dan yeni single: "Düşlerim"

İSTANBUL (AA) - Almanya'da müzikal yaşantılarına devam eden Türk müzisyenlerden oluşan Grup Mercanlar, "Düşlerim" isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Anadolu'nun müzikal öğeleri ve yenilikçi bir yaklaşımla hazırlanan, söz ve müziği grubun solisti Hakan Kalaycı'ya ait şarkının düzenlemesini Kurtuluş Şan üstlendi.

Hakan Kalaycı, Ahmet Aslan, Aykut Aslan, Cem Güler ve Bülent Kesen ile müzikal çalışmalarına devam eden Grup Mercanlar, 2007'den bu yana müzikal projelerini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

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Düşlerim Grup Mercanlar

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