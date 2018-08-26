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Grup Tillo, Muş'ta konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:49 | Son Güncelleme

Grup Tillo, Muş'ta konser verdi

Grup Tillo, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

İlçedeki etkinlik alanında düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çeşitli dillerde ilahiler seslendiren grup, vatandaşlarla dua etti.

Grubun solisti Mustafa Kadaş, konserde yaptığı konuşmada, zalimlerin ülkenin birlik ve beraberliğine kastettiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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Grup Tillo konser muş

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