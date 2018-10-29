'Grup Üçkardeşler', Adanalılardan büyük ilgi görüyor

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA'da sokaklarda şarkı söyleyen ve kendilerine, 'Üçkardeşler' adını veren Ahmet (19), Yunus Emre (15) ve Fatma Tunççekiç (11) kardeşler, ilgi görüyor.

Sosyal medya sitelerinde de videoları binlerce kez tıklanan üç kardeş, iyi birer sanatçı olabilmek için destek beklediklerini söyledi. Kardeşlerden Ahmet Tunççekiç 5-6 yıldır sokaklarda şarkı söyleyerek 50 -100 lira kazanabildiklerini belirtti. Tunççekiç, "Annem ve babam bize sonuna kadar destek oluyor. Bazı günler hiç para kazanmadan eve döndüğümüz bile oluyor. Ama olsun, şarkı söylemek bizi mutlu ediyor. Tek isteğim yetkili insanların, sanatçıların sesimizi duyması ve elimizden tutmasıdır. Biz geleceğimizi müzikle kurmak istiyoruz" diye konuştu.

'İDOLÜM AHMET KAYA'

7 yaşından beri gitar çaldığını ve müziğe aşık olduğunu söyleyen Yunus Emre Tunççekiç ise "Kardeşimle ve ağbeyimle harçlığımızı çıkarmak için müzik yapıyoruz. Müzik sevmeden yapılmaz. Ben de ilerde büyük bir sanatçı olmak istiyorum. İdolüm ise Ahmet Kaya. Bir gün Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmayı çok istiyorum" dedi. Ağbeyleriyle birlikte şarkı söylemekten ve melodika çalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Fatma Tunççekiç ise "Okul harçlığımı çıkartıyorum. Anneme babama yük olmuyorum" diyor.

FOTOĞRAFLI



