HABER

Grup Yorum davasında yargılamaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanıkların ‘DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ile Bahar Kurt’un da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 15 sanığın ‘DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, tutuklu sanıklar SEGBİS yoluyla bağlandı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların ‘DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaada, sanık Yurdagül Gümüş hakkında ayrıca ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, sanık Helin Bölek hakkında ise ‘Hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Sultan Gökçek hakkında ise, ‘Görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.
Duruşmada talepleri sorulan sanıklar tahliyelerini talep ederken, avukatlar esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da suçun vasfının örgüt üyeliği olması ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alarak Bahar Kurt, Dilan Uludağ, Fikret Akar, Helin Bölek ve Yeliz Kılıç’ın tahliyelerine karar verdi. Heyet, sanıklar ve avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; Şikayetçi olmadılarOtobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; Şikayetçi olmadılar
Uşak’ta kubar esrar ele geçirildiUşak’ta kubar esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Babasını öldürüp yakmıştı! Her şeyi itiraf etti

Melisa Kalem, vurulduktan sonra annesini aramış

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.